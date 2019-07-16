首度出現投顧公司不理金檢 金管會怒罰60萬元

2019-07-16 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金管會。本報資料照片 分享 facebook

金管會今（16）日表示，日前金管會證期局跟投信投顧公會到禮正投顧公司進行金融檢查，禮正投顧卻不配合金檢，公司人員也缺席，電腦幾乎沒有留存業務作業資料，因此對禮正投顧重罰６０萬元，這也是國內首度有投顧公司規避金管會檢查。

金管會證期局副局長王麗玲指出，日前證期局會同投信投顧公會到禮正投顧辦理實地金檢，但禮正投顧卻不配合檢查，電腦幾乎沒有留存業務作業資料。檢查前兩天約談研究部門及業務部門全體人員，禮正投顧公司卻用相關人員出差、私事為由臨時缺席；第3日請禮正投顧公司在場人員通知外出人員返回辦公室，禮正公司仍表示無法返回，且留守人員無法清楚解釋日常業務作業。禮正投顧公司也以主管請假為由無法查查核主管電腦。

王麗玲表示，這顯示禮正投顧公司不配合、規避檢查，已經違反證券投資信託及顧問法第101條第1項規定，開罰最高60萬元。這也是首度有投顧公司規避金管會的金檢。

王麗玲也表示，禮正投顧公司目前客戶數不多，這家公司業務營業項目單純，只有提供投資顧問，沒有賣基金跟代操。但若禮正投顧仍然不配合金檢，會視後續情節嚴重再開罰，不排除命令解除經理人職務、停止全部或部分業務，或6個月以內停業、廢照等情況。