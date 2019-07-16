親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工落幕後
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
最後一波倒數中

聞髮香、緊摟爆密戀言承旭？女星這樣說

助鬍鬚張智慧化 詹宏志憶起多年前的「落伍」

2019-07-16 17:23經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

Pi拍錢包和鬍鬚張等業者合作，共同打造鬍鬚張「智慧餐飲系統」。Pi拍錢包董事長詹宏志對此次合作，樂見其成，他表示，此次鬍鬚張接入Pi拍錢包，使古早味滷肉飯與數位生活結合，透過行動支付就可輕鬆購買，普及消費者生活圈，同時，這樣線上線下合作也連結了P幣龐大的點數生態系，同步描繪大家對未來支付生活的想像。

鬍鬚張的智慧化，讓詹宏志憶起七八年前，自己到美國矽谷開會的經驗。他說，當時中午到附近的小店用餐，該店已經改成電子點餐、用行動支付付款，所有人進店從點餐到取餐，是流暢且快速的點餐流程，他因為手上沒有行動支付工具，得用傳統方式點餐，「現場只有我一個是那麼落伍的人」，那次之後，也開始摸索生活型態的下一步。

詹宏志指出，類似的智慧點餐系統，在大型公司裡看得多，但生活關係密切的小吃店看得少，鬍鬚張是眼光看得最遠、想得最早的組織，希望鬍鬚張電子支付、電子點餐系統，能變成小吃店的典範與前驅，告訴社會下一個系統、生活會是甚麼樣貌。

Pi拍錢包在餐飲業務，相對超商、線上購物等通路來得少，於其平台上的支付額占比，服務仍在持續發展中。Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，目前已跟有無科技合作推出外送服務，今年非常有可能看到外帶服務，現在已有部分合作夥伴提供外帶，只是沒有大舉推廣，未來會更積極推廣。此外，Pi錢包下半年也會陸續增加對外送、外帶市場投入，推出相關優惠活動。

Pi拍錢包上線至今，用戶數已經超過60萬，長時間使用的活躍用戶比例，更超過八成，比例相當高，以25歲到45歲上班族為主要族群。韓昆舉指出，今年上半年發出P幣的量已遠遠超過去年，且以目前到7月的達成率看來，有機會超過原設定發超過20億P幣。

Pi拍錢包和鬍鬚張等業者合作，共同打造鬍鬚張「智慧餐飲系統」，左起依序為Pi拍錢...
Pi拍錢包和鬍鬚張等業者合作，共同打造鬍鬚張「智慧餐飲系統」，左起依序為Pi拍錢包董事長詹宏志、鬍鬚張董事長張永昌、益欣資訊董事長李昌鴻。記者蔡銘仁／攝影
分享

詹宏志行動支付餐飲業
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

國泰證：7月成熟市場展望中立 新興市場為正向

2019-07-16 13:19

市場觀望 美債殖利率走跌

2019-07-16 13:18

6月全體券商稅後淨利36.02億元 月增72.84%

2019-07-16 12:19

IFRS 17延後生效 保險業者要注意哪些事？

2019-07-16 11:48

券商上半年獲利 年減10.2%

2019-07-16 11:45

職場新鮮人月花2千 保險投資雙管齊下還有專家代操

2019-07-16 10:42

元大證券Fintech大躍進 線上開戶超便捷

2019-07-16 10:00

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-07-16 09:16

熱門文章

日韓貿易戰 外資：三星7奈米單可能全轉給台積電

2019-07-15 20:36

獨／桃園空服員工會發函 籲長榮不得取消全勤獎勵

2019-07-16 09:53

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

2019-07-15 20:13

還想存人民幣？央行：各天期利率最高的銀行是這三家

2019-07-15 20:00

勞保基金 單5月份一個月就入不敷出30億元

2019-07-15 21:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top