助鬍鬚張智慧化 詹宏志憶起多年前的「落伍」

2019-07-16 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



Pi拍錢包和鬍鬚張等業者合作，共同打造鬍鬚張「智慧餐飲系統」。Pi拍錢包董事長詹宏志對此次合作，樂見其成，他表示，此次鬍鬚張接入Pi拍錢包，使古早味滷肉飯與數位生活結合，透過行動支付就可輕鬆購買，普及消費者生活圈，同時，這樣線上線下合作也連結了P幣龐大的點數生態系，同步描繪大家對未來支付生活的想像。

鬍鬚張的智慧化，讓詹宏志憶起七八年前，自己到美國矽谷開會的經驗。他說，當時中午到附近的小店用餐，該店已經改成電子點餐、用行動支付付款，所有人進店從點餐到取餐，是流暢且快速的點餐流程，他因為手上沒有行動支付工具，得用傳統方式點餐，「現場只有我一個是那麼落伍的人」，那次之後，也開始摸索生活型態的下一步。

詹宏志指出，類似的智慧點餐系統，在大型公司裡看得多，但生活關係密切的小吃店看得少，鬍鬚張是眼光看得最遠、想得最早的組織，希望鬍鬚張電子支付、電子點餐系統，能變成小吃店的典範與前驅，告訴社會下一個系統、生活會是甚麼樣貌。

Pi拍錢包在餐飲業務，相對超商、線上購物等通路來得少，於其平台上的支付額占比，服務仍在持續發展中。Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，目前已跟有無科技合作推出外送服務，今年非常有可能看到外帶服務，現在已有部分合作夥伴提供外帶，只是沒有大舉推廣，未來會更積極推廣。此外，Pi錢包下半年也會陸續增加對外送、外帶市場投入，推出相關優惠活動。