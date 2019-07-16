攜手Pi拍錢包、佳世達 鬍鬚張導入智慧餐飲系統

2019-07-16 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



鬍鬚張董事長張永昌現場示範KIOSK系統操作。記者蔡銘仁／攝影 分享 facebook 鬍鬚張攜手網路家庭旗下行動支付Pi拍錢包，以及佳世達（2352）旗下益欣資訊，共同打造智慧餐飲系統，今（16）日由鬍鬚張董事長張永昌、Pi錢包董事長詹宏志等高層，介紹新系統亮相。張永昌表示，智慧餐飲是餐飲業重要趨勢，行動支付又是其中一環，鬍鬚張去年導入後，成效陸續顯現，預計2019年64間門市都將具備此一服務機制。

鬍鬚張首波斥資2,500萬元，導入行動支付，將旗下門市在今年率先安換裝新一代POS系統，使其具備行動支付，部分門市再加上KIOSK（自助點餐）、KDS（廚房顯示系統）、平板點餐等系統，改善服務流程。同時，品牌APP也將於今年上線，提供會員集點優惠與點餐服務，完成鬍鬚張智慧餐飲架構。

張永昌直言，鬍鬚張早在八年前，就已經想要這樣做這樣的規劃，但當時系統沒有像益欣這樣的公司幫助，整整被限制八到十年，換上新一代POS系統，64家門市陸續完成新一代POS系統更新，並有行動支付服務，透過系統更新，讓會員服務升級，讓POS跟遠端可以結合，最大的好處是提升服務品質；行動支付讓現金存量降低，風險也隨之減少。

張永昌形容，消費者用完餐等著排隊結帳，如同走最後一哩路，過往只要中午或晚餐尖峰時間，收銀台前總是大排長龍，行動支付可以協助解決收銀系統、買單系統，讓消費者在最後一哩路，能享受最棒的體驗。他也說，科技是加速器而非啟動器，引進科技不能保證獲利，但選對將如虎添翼。