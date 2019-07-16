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盼能搶頭香 Maicoin研擬碳權STO發展項目

2019-07-16 17:04經濟日報 記者林子桓╱即時報導

MaiCoin集團今日舉辦「集團總部暨實體門市開幕記者會」，圖片由左至右分別為中...
MaiCoin集團今日舉辦「集團總部暨實體門市開幕記者會」，圖片由左至右分別為中華開發金控發言人張立荃、國發會副主委鄭貞茂、MaiCoin創辦人暨執行長劉世偉、國發會主委陳美伶、台灣金融科技協會理事長蔡玉玲及八德商圈理事長蔡若芸。圖／Maicoin集團提供
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金管會於6月公布全球首創的證券型代幣（STO）監管規範後，台灣數位資產交易集團MaiCoin正與主管機關密切討論碳權STO的發展項目，若實現將會成為STO上路後第一個項目。

Maicoin今（16）日舉辦集團總部暨實體門市開幕記者會，其創辦人暨執行長劉世偉表示，將來會是一個去中心化的金融世界，有價值的代幣可以發行流通，並在個人與機器之間轉移，同時受到主管機關的監督，與傳統金融世界並行這個世界將看見自我主權的增長，促使制定的政策趨向更適合現有的應用，而去中心化也有機會降低所有交易的成本與摩擦。

之所以將台灣作為起點，劉世偉說，透過台灣的獨特優勢，不僅有豐富的人力與金融資本，同時用「同婚」的例子可觀察出，除非在破壞，不然台灣相較中國大陸而言，是一個較為開放的社會。

此外，金管會6月公布STO監管規範，將證券性質虛擬通貨納入管理，相關規範內容引發業界諸多討論聲浪。劉世偉說，MaiCoin將積極爭取成為首家合法經營STO的公司，同時是全台第一家的證劵自營商加密貨幣交易所，我們正著手整理內部的內稽內控準則，等申請辦法公布後會立即遞件申請，期待主管機關給予我們更多的指導與經驗傳承，攜手讓STO制度更加開放完善。

劉世偉表示，目前正與主管機關密切討論「碳權STO」的發展項目，期待透過區塊鏈技術，將碳權代幣證券化，並與國際市場連結，組成碳權交易網路。

他說，碳交易在國際間分為現貨及期貨兩種交易型態，目前規畫將現貨的碳權代幣化，提供碳權的需求者額外的取得管道，並期望藉此建立次級交易市場，讓碳金融等綠色金融項目能在台灣蓬勃發展，達成長期低碳且永續發展的目標。

碳權代幣化實現後，將是加密貨幣實體落地應用的最大案例，若未來主管機關將碳代幣歸類成STO的話，更會是STO的第一個項目。

MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉。圖／Maicoin集團提供
MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉。圖／Maicoin集團提供
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加密貨幣金管會區塊鏈
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