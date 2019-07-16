信託公會辦說明會 協助公益信託運作

2019-07-16 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



信託公會理事長雷仲達表示，為提升社會大眾對於公益信託之信賴，信託公會對於強化公益信託資訊透明化及健全經營做了很多努力，包括：協助金管會就公益信託公告文件訂定範本、就各種常見公益信託樣態擬具表報填寫範例，以利各目的事業主管機關管轄的公益信託公告內容能有一致性並清楚揭露其執行公益的情形。

信託公會也在網站建置公益信託揭露查詢專區，讓社會大眾可查詢到所有信託業應公告的公益信託表報。

法務部為回應各界對現行公益信託運作的疑慮正著手修法，在修法前，信託公會依金管會指示擬定「中華民國信託業商業同業公會會員辦理公益信託實務準則」（簡稱公益信託實務準則），並在今年4月獲得金管會同意辦理。

信託公會秘書長呂蕙容表示，此次公益信託實務準則的訂定，充分展現信託業高度自律的精神，為使信託業者能了解規範之內容及運作實務上應如何因應，信託公會特地於今（16）日舉辦說明會，邀請到建業法律事務所律師馬傲秋就公益信託實務準則做重點說明；同時也邀請承作公益信託業務案件數量較多，經驗相對較為豐富的信託業者共同與會並於說明會上做經驗分享，使信託業彼此擁有互相交流的機會，提供業者辦理公益信託業務時之遵循依據。

公益信託實務準則是為了加強公益信託實務執行更符合其設立的目的性而訂定，要求信託業者在承接公益信託案件之前，應審慎了解公益信託的目的、是否有穩定的現金來源，及委託人設立公益信託的支出規畫等。

實務準則也要求信託監察人與委託人應不具配偶或三親等內親屬關係，且要具備相關的知識或經驗；另外，諮詢委員會委員與委託人具配偶或三親等內親屬關係者，不得超過委員總人數的三分之一，以加強專業意見並落實利益迴避。

為使信託能較積極地從事公益活動，實務準則也規範，信託資產總額未達3,000萬元，年度公益支出金額不低於該年度的信託行政管理費，達3,000萬元（含）以上者，年度公益支出原則上應不低於前一年底信託資產總額的百分之一。

另外，信託資產總額或當年度收入總額達1億元以上者，收支計算表、資產負債表及信託財產目錄等財務報表須請會計師查核簽證，且該簽證會計師不得是這公益信託監察人或諮詢委員。

與會信託業者於本年4月實務準則實施以來，在辦理公益信託實務作業上，也有充分的意見交流，有助信託業者新辦時與委託人及目的事業主管機關的溝通。