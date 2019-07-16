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衣服都扯破！高潞‧以用與緋聞已婚主任爆激烈口角

韓國瑜贏了第一戰之後 台灣的命運何去何從？

解密多元支付市場商機 消費者「高感度回饋」才是王道

2019-07-16 15:31經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

UUPON 今天發佈《多元支付工具使用行為調查》，針對 1 萬名 UUPON 會員問卷調查結果分析，發現台灣多元支付市場致勝條件在於「高感度回饋」，高達七成消費者認為多元支付的優點，在於獲得紅利點數回饋；只要能滿足消費者「高感度回饋」的首要條件，多數消費者將會「每天」都使用多元支付工具。

而對多元支付消費最感興趣的消費族群，透過數據解密，發現「30世代的輕熟男」是目標溝通群眾；他們有最高度的行為趨勢，率先拋棄傳統現金交易，並擁抱多元支付的消費新生活。

進一步分析各支付工具市場表現，「電子票證」坐擁高達九成的市佔率；「國際三大Pay」使用率橫掃各消費通路；「電子支付」則是專美「飲食」類別商品的消費額。

UUPON 《多元支付工具使用行為調查》 對象，遍及全台 20 歲以下，至 70 歲以上民眾；以 UUPON 分佈高達近 400 萬會員為取向，觀察台灣民眾的多元支付工具使用行為與態度。

透過這次調查，除了提供業界具高度參考價值的最新資訊；更藉由 UUPON 會員的意見發表，讓每一位民眾，實際體驗 UUPON「優惠多點，生活滿點」的品牌精神。

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