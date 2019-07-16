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北富銀推「新興智能貸」 全台首創行動聯徵配AI審核

2019-07-16 13:33經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣近年來創業風氣興盛，出現許多中小微企業，而創業過程中最讓企業主頭疼的莫過於資金周轉問題。為了助台灣頭家們一臂之力，台北富邦銀行特別結合大數據與AI人工智能科技，為中小微企業主全新開發智能融資系統「新興智能貸」，不僅具備全台首創的行動聯徵功能，可遠端與聯合徵信中心連線進行案件徵信，即時為客戶核算出精準的可貸額度及申貸利率條件，更導入人工智能技術，利用AI來進行授信審查，只要文件備齊最快三日即可迅速核貸，幫助中小企業資金流通更順暢。

北富銀表示，資金是維繫公司經營順暢的重要關鍵，但目前企業貸款因法規需求徵提的文件較個人信貸多，一般銀行也習慣被動等客戶來回諮詢及補齊紙本文件後才開始審核辦理貸款申請，不僅申貸時間冗長，最後核定的額度條件與客戶預期常有落差，時效上的滯後以及貸款條件的不確定性，都會對企業經營資金的調度安排和運營發展造成不便，更影響企業向銀行申貸的意願。

為有效解決中小微企業融資痛點，北富銀投入大量資源開發「新興智能貸」，有別於其他銀行僅能提供線上簡易試算，「新興智能貸」可讓客戶現場即時上傳申貸文件到雲端，利用全台首創的遠端徵信功能與聯合徵信中心連線進行案件審查，當下立即可知精準的可貸金額及授信條件，幫助客戶降低申貸的不確定性，達到「精打細算、量入為出」的效果。

此外，北富銀深耕中小企業金融領域十餘年，已累積超過數萬家企業客戶的授信經驗，「新興智能貸」將大量貸款案件的評審歷程及放貸還款狀況數位化並進行大數據分析，再結合新巴塞爾資本協定風險管理規範，發展出一套人工智能審批引擎，可以從40多種參數構面快速進行申貸審核，過往平均需要三周的申貸流程，現在只要文件備齊，最快三天就可迅速核貸，同時還能將省下來的人力成本以更佳的授信條件回饋給客戶，藉由「快、準、省」的科技優勢，大幅提升中小微企業銀行融資體驗。

除了貸款服務，「新興智能貸」還能為中小企業提供專業的「企業經營分析建議書」，從經營能力、償債能力與財務能力等三個面向為客戶與其行業同業者之間進行總體評估，並從銀行角度提供客觀經營建議，幫助企業主多方了解自身企業體質與市場趨勢，強化產業競爭力。

透過「新興智能貸」，企業主可以享受移動工具上門獻策的便利、最快三日迅速核貸的效率，搭配北富銀提供的隨借隨還、按日計息方案，資金運作更加精打細算，例如：企業新接訂單，原本購買原料以開票支付需要120萬元，如果以現金支付則可用折扣價100萬元購買，以日息萬分之三計算，借7天之利息為2,100元，比原本開票要多付20萬元購買原料更加划算，為企業的茁壯發展打下夯實基礎。

台北富邦銀行全新推出中小微企業智能融資系統「新興智能貸」，具備全台首創行動聯徵功...
台北富邦銀行全新推出中小微企業智能融資系統「新興智能貸」，具備全台首創行動聯徵功能，可遠端與聯合徵信中心連線進行案件徵信，即時為客戶核算出精準的可貸額度及申貸利率條件，更導入人工智能技術，利用AI來進行授信審查，只要文件備齊最快三日即可迅速核貸。圖／北富銀提供
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