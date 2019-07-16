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國泰證：7月成熟市場展望中立 新興市場為正向

2019-07-16 13:19經濟日報 記者周克威╱即時報導

國泰證券發布7月投資氣象觀點，對於主要成熟市場，如日、美、歐抱持「中立」看法，新興市場如中國、新興亞洲及新興歐洲則持「正向」看法。

國泰證券表示，儘管後者因中美貿易緊繃關係獲得舒緩的情況而被看好，然而，投資人仍需留意美國聯準會不排除使用降息方式來調節經濟成長動能，顯示市場前景似乎存在隱憂，建議投資人需適時提高投資組合裡高品質標的持股比重，為抵抗市場風險預做防備，其中，投資級債券具備進可攻退可守的特質，投資人可多加留意。

回顧今年以來美國重要經濟數據呈現走弱跡象，舉凡通膨不如預期、消費者信心走低、P I採購經理人指數不盡理想等，意味著景氣循環拐點可能潛伏在不遠處，且利率持續倒掛，顯示著市場對於中長期處於偏悲觀的景況。

國泰證券觀察，從過往利率數據與經濟發展的走勢，多能發現經濟衰退大多跟隨在利率倒掛後，衰退期甚至可能在倒掛半年內出現進而造成市場動盪，以2019年5月以來的利率倒掛為例，除了隱含市場對前景抱持較悲觀的態度外，更可做為景氣轉折點的重要先行指標，投資人應多加審慎觀察，並適時將投資組合裡高品質標的的配置比重有效拉高，以抵抗市場風險震盪。

國泰證券指出，觀察美國聯準會一改2018年以來強硬的鷹派立場，市場亦多臆測降息循環可能會提前至7月底正式啟動，進而影響近期以來債市的價格波動與變化，以美國十年期公債殖利率年初至今跌幅已多達66個基點，截至2019年7月初為止，三大債券指數（投資級債、高收益債及新興市場債）漲幅又來到10%附近，其中尤以投資級債券指數表現最亮眼，漲幅高達11.74%。

國泰證券表示，今年以來表現相當亮眼的投資級債券具有提供穩定票息收入的功能，若在升息環境下，有資本利得的空間，並同時創造複利的契機，此外，投資級債券亦具備防禦功能，以2008年金融風暴為例，違約率僅0.33%，遠低於同期高收益債的9.9%，因此，投資級債券不失為當前應對市場風險不確定下，具備「進可攻，退可守」的特質。

債券國泰美國聯準會
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