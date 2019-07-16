刮刮樂麻將賓果又來了 瞇牌連線刮中頭獎200萬

2019-07-16 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台灣彩券公司今（16）日推出刮刮樂「麻將賓果」，每張售價200元，頭獎200萬元 ，刮獎過程中可同時享受麻將瞇牌及連線對獎的刺激感。

刮刮樂「麻將賓果」玩法概念取材於台灣夜市小攤流行的「麻將賓果」遊戲，結合刮刮樂「麻將」及「連線」兩大熱銷主題，是一款兼具鬥智娛樂與刮獎刺激的益智延長型遊戲，去年首次推出就深獲彩迷青睞，銷售表現亮麗，本次推出預計將再掀起熱潮。

「麻將賓果」共有五個頭獎200萬元，超過20萬個1,000元（含）以上的獎項 ，總獎項超過197萬個，總獎金超過8億元，總中獎率32.55%。遊戲玩法運用各式麻將牌做為「賓果區」連線中獎的符號，只要「您的麻將牌」出現在「 賓果區」中，且任五個麻將牌符號連成一條線（直線、橫線或對角線），即為連線成功，可依連線成功數得到其對應的獎金，連線越多，獎金越高。

同步推出刮刮樂「幸運777」每張售價100元，以象徵幸運的數字「7」為主題，共有超過8萬個700元（含）以上的獎項，也設計多個與幸運數字「7」相關的獎項，如7,000、7萬與70萬元，共有四個頭獎70萬元，總獎金超過2.2億元，總獎項超過107萬個，總中獎率30.06%。

「幸運777」提供「刮六中三」及「井字型」兩種遊戲玩法，在「刮六中三」刮區中，只要刮出三個相同金額，即得該獎額；或刮出一個「7」，即得獎金700元。