職場新鮮人月花2千 保險投資雙管齊下還有專家代操

2019-07-16 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



又到鳳凰花開，畢業生步出校園轉入職場時候。據勞動部今年1月底「大學畢業生全時工作薪資統計」，畢業後總年資一年以下，薪資未滿4萬元的人占將近七成。初入職場的年輕人除了薪水低，時間跟精力都花在工作及在職學習上，對於退休想法總因時間還很久，而無暇也無心規畫。保險專家建議，利用萬能壽險可分期繳、又可一次滿足保險加理財，每月只需2,000元就能逐步累積資產，甚至還有專家代操，同時又享身故保障，學會精打細算，幫自己的退休準備贏在起跑點。

低薪使得初入職場的新鮮人做任何決定都變得要學會精打細算。富邦人壽建議新鮮人不妨掌握「錢少」、「時間多」的特質，用投資時間換取獲利空間。例如富邦人壽推出的「吉祥理財變額萬能壽險」訴求「分期繳費、保險+投資二功能、三大投資標的」三大特色，讓初入職場的年輕人每月最低只要2,000元就能買到高保障，累積資產的部分除提供主、被動投資的共同基金與ETF外，還有專家代操的「全委帳戶」。

富邦人壽表示，分期繳費的特性即是善用時間，透過定期定額將投資風險分散，對應職場新鮮人距離退休可能還有三、四十年之久，完全是年輕人才具備的優勢。投資型保單的分期繳費除提供月繳外，還有季繳、半年繳和年繳，對於領有績效獎金或年終獎金的人，也提供彈性繳費讓保戶可以隨時投入資產累積的計畫。

以富邦人壽內部資料來看，「吉祥理財」變額萬能壽險七成的保戶集中在四十歲以下，顯示這類由保戶自選標的的投資型保單深受年輕族群喜好，其中21歲到30歲占37%為大宗，平均月繳保費約為新台幣3,100元。因教育程度的普及，年輕人對於金融商品的了解及接受度也隨之提升，懂得利用時間的複利效果，透過投資型保單每月定期定額，既能分散風險又可累積財富。

此外，投資型保單還能滿足民眾保險與投資一次購足的需求。初入職場是新鮮人「能力」與「責任」齊步走的開始，富邦人壽建議年輕人可掌握以10分之1的年所得，購買年所得10倍保額的「雙十原則」。透過投資型保單「定期定額」做完整的投資計畫，在不同的人生階段，還可隨時調整保障額度跟投入資金。以25歲的男性為例，月收入3萬，每月提撥新台幣3,000元，便能買到360萬的保險額度，輕鬆實現雙十原則，若以報酬率5%來試算，持續繳費到60歲，保單價值約230萬，同時還能享有360萬的身故保障！

投資型保單除了壽險保障以外，還能附加意外、醫療、住院等附約，以富邦人壽「吉祥理財」的保戶來看，將近六成的保戶有附加附約，且年紀越輕，附加附約的比例越高。其中，在21到30歲的保戶中，男性投保附約的比例(53%)明顯高於女性(47%)，顯示年輕男性對風險管理的意識相對高於女性。

投資型保單的另一特色是提供多樣化的投資選擇，以供客戶靈活配置。以「吉祥理財」來看，投資標的包含主動式管理的共同基金、被動式管理的ETF，還有專家代操的全委帳戶。共同基金與ETF適合自主性高，喜歡自己投資配置的保戶；若沒時間理財，也可以選擇專家代操的全委帳戶。

以「吉祥理財」保戶的投資偏好來看，95%的保戶選擇基金及ETF布局，顯示該保單保戶傾向自己掌握投資契機，基金轉換自由配置。此外，富邦人壽還提供每年6次的免費轉換次數，讓保戶依照經濟形勢的變換調整配置比率及投資標的。

最後，富邦人壽提醒，民眾在投保投資型保單時需特別留意三點，一是投資型保單由保戶自負盈虧，不保證獲利；二是為維持保單效力，保戶除持續繳費外，亦須注意帳戶價值是否足以支應保單費用、三是新臺幣投保的投資型保單，若選擇外幣計價的基金，則須自行承擔匯率風險。