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元大證券Fintech大躍進 線上開戶超便捷

2019-07-16 10:00經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

元大證券自2018年推出「選股下單，就是這麼簡單!」的投資先生App，大獲投資人好評後，今年進一步將焦點擺在整體數位服務的優化。7月起，擴大線上開戶服務範圍，未來投資人至元大證券開戶，可以直接用自己原有的銀行活儲帳戶，做為證券交割的出入金帳戶（共開放349家銀行或金融機構），不再侷限於元大銀行。

透過手機開戶只要5分鐘，即日起至11月30日止，凡以元大「開戶通App」新開戶並成交任一筆即送全家禮券300元，單月交易滿額再抽最高10萬元現金。

元大證券在數位服務上不斷地突破與創新，因了解許多顧客生活忙碌無暇臨櫃開戶，以致無法踏出投資的第一步。特別推出全新升級版的「開戶通App」，主打二大特點：一、擴大開放349家銀行或金融機構做為證券交割的出入金帳戶。未來開立元大證券帳戶時，可以直接用自己原有的銀行帳戶進行線上約定，做為日後證券交割的出入金帳戶，免去過往還要加開銀行帳戶的麻煩；二、導入身分證識別技術，客戶只要掃描身分證，系統即會自動帶入身分證上的姓名、身分證字號與地址，不用再自己手動輸入繁多的個人資訊。

元大證券推出的「投資先生App」結合智能選股、下單以及多項客製化服務，深獲市場好評，備受投資人喜愛，種種洞悉行動下單族群需求的服務以及領先業界的創新技術，讓投資先生分別獲得了《數位時代》「2019創新商務獎-最佳產品創新」銅獎、經濟部工業局舉辦的「2018數位內容產品獎-行動應用類」，以及「第十六屆國家品牌玉山獎-最佳產品獎」的殊榮。

元大身分證
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