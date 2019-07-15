挪用客戶資金？理專如果有這九種行為就要注意了

2019-07-15 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



銀行公會最近參考國內外銀行實務經驗與案例，彙整出九大項理專的「不當行為」，供銀行業者參考。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 銀行理專挪用客戶資金事件頻傳，到底銀行要如何事先掌握理專的不當行為，並預為防範？銀行公會最近參考國內外銀行實務經驗與案例，彙整出九大項理專的「不當行為」，供銀行業者參考。

根據金管會資料，從2012年到今年5月初為止，銀行理專涉及挪用客戶資金，被裁罰案共有24件，涉案理專共24人遭解職。

被罰的銀行共有17家，罰鍰合計共8,600萬元，其中包辦四件裁罰案的銀行有一家，被罰三件的銀行也有一家，被罰二件的銀行則有二家。

金管會相當重視理專挪用客戶資金的問題，指示銀行公會訂定相關規範後，最近已同意銀行公會提報的防範理專挪用客戶款項相關內部控制作業原則。

銀行公會也提供實務作法供銀行參考，在理專行為準則方面，則列出「不當行為」的九大例示

第一，私下留存客戶已簽妥的空白交易單據、存摺、印章或自製對帳單。 第二，利用他人帳戶轉移客戶資金，或借出帳戶供他人使用。 第三，跟客戶有私下借貸等不當資金往來行為。 第四，擅自或代理客戶進行交易。 第五，跟客戶約定分享利益或承擔損失，直接或間接要求、期約或收受不當的金錢、財富或其他利益。 第六，違反客戶指示，不當處分或侵占客戶財產。 第七，就影響客戶權益的事項做不實的說明。 第八，約定提供特定利益、對價或負擔損失，推介客戶投資特定金融商品。 第九，從事與客戶利益衝突的交易活動。

此外，任用新進理專人員時，對理專必須做盡職調查，公會也提供例示，供銀行參考，可採取的方法，包括第一，透過問卷檢視是否有異常的行為徵兆。

第二，查詢公開資訊是否有犯罪紀錄或負面新聞。

第三，書面資訊異常時，透過面談了解或比對有無不一致情形。