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誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

散戶、大戶一起落跑 6月人民幣存款跌至近五年半新低

2019-07-15 17:08經濟日報 記者陳美君╱即時報導

人民幣存款利率持續滑落，散戶與大戶投資人紛紛潰逃。中央銀行今（15）日公布，銀行人民幣存款餘額連三月下滑，6月落於人民幣2,651.57億元，為近五年半新低，較5月減少人民幣31.21億元，減幅為1.16%。

其中，以國內散戶為主的外匯指定銀行（DBU）人民幣存款已連十月減少，6月餘額為人民幣2,322.55億元，月減人民幣48.43億元。

央行外匯局襄理洪櫻芬指出，DBU人民幣存款，個人戶與法人戶都呈減少，其中個人戶的減少金額更多一些，推測可能是人民幣的利率沒有過去那麼高，部分投資人在定存到期後不續作，或轉作其他收益更高的投資。

「6月國內有投信公司募集新的人民幣基金，市場也有新的人民幣國際板債券發行，也有可能，投資人存款不續作後，轉投其他金融產品」，洪櫻芬表示。

至於法人戶，DBU的人民幣存款減少，主要是支付三角貿易貨款，以及投資國外有價證券，洪櫻芬分析，除了支付貨款外，法人也可能將資金匯往國外投資人民幣債券，賺取更高的報酬率。

相較於DBU，台商海外資金調度中心OBU，人民幣存款持續增加。根據統計，6月OBU的人民幣存款餘額為人民幣329.02億元，增加人民幣17.22億元，主因為台商有海外資金調度需求、電子業人民幣存款增加。

據統計，6月人民幣對美元升值0.78%，即使如此，還是無法提高存款戶的投資興趣，人民幣存款餘額溜滑梯，目前看起來，仍為既定趨勢。

人民幣國際板債券散戶
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