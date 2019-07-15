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北富銀新莊悍將分行帶動球迷開戶 月成長最高七成

2019-07-15 14:35經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

北富銀新莊悍將分行獨到的設計吸引了許多悍將球迷朝聖，也為分行帶來新客戶，據北富銀統計，以2018年的每月開戶數來看，職棒球季期間開戶數明顯增多，尤其4月開戶數增幅最可觀，月成長逾70%！此外，今年年初至7月上旬，新莊悍將分行的財富管理業務年成長26%，新承作房貸年成長21%，表現亮眼。

北富銀表示，數位金融時代分行的角色已不僅止於金融交易的場域，它被賦予更多的社交、互動功能，因此，北富銀近年積極進行分行轉型，著重在地化的經營，透過改裝分行、舉辦符合在地客戶需求的活動，及積極與在地機構合作，整合資源打造特色生態圈，增進分行與所在區域的連結。

新莊悍將分行為北富銀與在地機構深度合作的首部曲，也是大台北第一家職棒主題分行，2018年3月亮相迄今，已針對在地客戶的需求，量身規畫多場社區投資理財、花藝教學、養生健康等講座，並邀請客戶至新莊棒球場貴賓室看球賽、為富邦悍將加油，深獲客戶好評，推升分行業務的成長。

此外，新莊悍將分行融合許多悍將球隊元素，包括在營業大廳高櫃等候區鋪設人造草皮，座椅交錯悍將隊徽、棒球圖騰，「悍」味十足；營業大廳一角設「觀賽區」，配置50吋液晶電視、長板凳，讓球迷、客戶申辦金融業務之際，也能觀賞悍將的精采賽事；地下一樓的「悍將主題區」有明星球員牆、計分板牆，可盡情與球員近距離合影，並隨時掌握球隊最新戰況。獨到的設計吸引了許多悍將球迷朝聖，也為分行帶來新客戶，北富銀指出，以2018年的每月開戶數來看，職棒球季期間開戶數明顯增多，尤其4月開戶數增幅最可觀，月成長逾70%，而今年也是職棒開打後，開戶數明顯增加。

為與新莊棒球場、周邊商圈與社區鄰里攜手共創健康生活圈，新莊悍將分行特別規劃活動為職棒加油，下半年球季期間，凡富邦悍將揮出連勝佳績或每逢周五，分行都會有悍將專屬活動，至分行辦理業務或拍照、打卡分享，就能抽幸運扭蛋搶好禮 ，有機會將限量悍將球帽、紀念球、小米手環等帶回家。

8月20日將舉辦運動主題日，免費做科技體適能檢測，檢測者可知道身體組成的分析、心肺與肌耐力強度，了解身體哪些部位需要加強運動減脂，促進健康，北富銀再加碼贈送檢測者實用伴手禮，還有健康輕食與果汁。

北富銀職棒富邦悍將
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