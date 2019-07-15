台灣行動支付 26至35歲用戶成長居冠

2019-07-15 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



資策會產業情報研究所（MIC）調查台灣行動支付用戶發現，今年上半年台灣消費者對行動支付的認知度高達96.6%，各年齡層用戶的比例都成長，26歲至35歲用戶成長幅度最高（14.7%）、曾於國內使用過的比例也最高（75.5%）。

資策會MIC資深產業分析師胡自立認為，台灣消費者對支付工具的使用偏好已經產生板塊遷移的現象，雖然信用卡付款仍然是最多數人使用的付費方式，但2019年己經有27.2%的消費者，願意優先選擇行動支付，相較2017年成長11.2%。

台灣行動支付市場的未來發展趨勢，用戶品牌忠誠度與通路自有品牌崛起，是未來兩個主要的觀察方向。胡自立表示，台灣用戶已逐漸養成品牌忠誠度，業者須持續刺激用戶的使用頻率，包括加強優惠方案、安全性、通路等。同時，許多銷售通路開始推出「自有品牌」的行動支付服務，產生瓜分主流業者用戶的現象。

2018年自有品牌的滲透率約為5.1%，至2019上半年的滲透率則成長至14.4%，包括悠遊卡（5%）、統一超商（3.8%）、全家超商（3.4%）與拍付國際（2.2%）等自有品牌。胡自立表示，銷售通路自有品牌的優勢在於新鮮感與會員制高回饋誘因，但是在未來1~2年想要擁有更多用戶，關鍵發展方向在於「跨通路的會員整合」服務。

台灣行動支付品牌的使用情形，調查顯示，消費者經常使用的前五個品牌為「LINE Pay」、「街口支付」、「Apple Pay」、「Google Pay」與「台灣Pay」。資策會MIC表示，行動支付品牌在台灣擴散程度與支付技術息息相關，許多國際品牌採用「NFC感應式」，消費者手機NFC支援率已近70%，但是「掃碼式」技術具有方便觸及更多小型商家的優勢，「掃碼式」使用度（87.5%）相較於「NFC感應式」（60.2%）高出許多。針對扣款綁定方式，選擇金融卡與帳戶的用戶比例，2019年為53.3%，較去年成長14.8%，僅次於信用卡（73.4%）。

資策會MIC調查用戶的消費頻率與消費金額發現，調查期間，曾於近三個月內使用行動支付的「積極用戶」，有22.3%每月平均使用超過11次，相較2018年成長16.2%。

消費金額部分，97.5%用戶的每次平均消費金額在1,000元以下，但是「高消費」的比例有增加的趨勢，單次最高消費金額在1,000元以上的用戶，從2018年40.8%成長至2019年49.2%。

整體來說，台灣行動支付用戶有意願續用比例達98.7%，連非用戶都有71.1%表示願意在未來嘗試使用。但是仍然有22%用戶表示曾經刪除或停用，不過相較於2017年有28.3%用戶刪除或停用，比例已有下降。根據資策會MIC調查，用戶刪除或停用的主要原因，依序為「商家不普遍（45.7%）」、「優惠不理想（44.3%）」與「系統不穩定（27.1%）」。

調查期間為2019年4月，有效樣本534份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±4.24%；積極用戶定義為調查時間3個月內有使用過行動支付的用戶。