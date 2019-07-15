暑假出國 旅平險醫療額度這四國最好買逾百萬元

2019-07-15 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



暑期長假是安排旅遊最好的時機，該如何決定旅遊平安險的醫療險額度，富邦產險建議，若旅遊地區屬日、歐、美、加等醫療水準偏高的國家，建議在旅遊平安險中的「意外傷害醫療」與「海外突發疾病」選擇100萬元以上的保障，並依旅遊活動的性質調整醫療額度，降低海外醫療負擔，同時也建議將「海外緊急救援費用保險」納入規畫。

暑期長假適合家族旅遊、畢業旅行或三五好友相約出遊，富邦產險提醒，在安排旅遊行程的同時，也應留意保險是否買好買滿，透過富邦產險「快樂旅平卡」投保，最晚可於出發前1小時為自己與家人投保，為旅遊全程可能發生的意外傷害、行程延誤或行李損壞的風險備齊轉嫁措施。

此外，出國旅遊最擔心的問題如因班機誤點、因颱風(天災)或罷工導致班機取消，使後續行程延誤，或是發生行李損失或是行李遭摔壞等情形，一旦達到理賠門檻，都可以藉由投保旅遊不便險將損失轉嫁給保險公司。

富邦產險指出，民眾每次投保皆須向家人蒐集許多個人資料，不免耗時且繁瑣，透過富邦產險的「快樂旅平卡/公教員工旅平卡」可同時為自己與家人投保，只要完成申辦與綁定信用卡後，最晚可於出發前1小時來電客服中心或上網為自己與家人投保，省去每次投保時都要重新填寫資料的不便。

以投保富邦產險快樂旅平卡的「行程延誤補償保險(選擇型)」為例，當遇到班機延誤達4小時即給付定額5千元，延誤達6小時以上則可選擇定額5千元或實支實付上限2.5萬元。此外，若航空公司於出發前提前告知航班取消或延誤，只要保戶繼續回復原預定行程並且延誤達上述約定時數，也符合申請理賠的要件。現在申辦或透過旅平卡完成投保，還可參加雙人來回機票與機場接送券抽獎活動，並享有眾多廠商優惠，如日本寄物櫃折價券、租借Wifi/相機/嬰兒推車/行李箱等優惠，讓暑假旅遊輕鬆享有優惠小確幸，更能節省保費。