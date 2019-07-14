ETF投信 包辦七大境內基金業者

2019-07-14 23:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



ETF規模持續成長，投信投顧公會最新統計，元大、富邦、國泰、群益、復華、凱基及中國信託七大ETF發行投信，至6月底時的ETF規模，均較5月底再成長；計入主動式基金，更包辦前七大境內基金業者，完勝外資投信。

此外，統計也顯示，到上周五（12日）為止，元大、富邦、國泰、群益及復華五大投信，ETF規模均跨越千億元；且原為ETF「四哥」的群益投信，ETF總規模抵1,919億元，已晉升「二哥」，使國泰、富邦退居三、四。

金管會4月底祭出債券ETF分散性要求，一度造成市場「急凍」，債券ETF主力的壽險快速調度，加上股息型ETF強力吸金，至第2季中下旬，ETF市場的交易略見回溫，反映在一、主要投信的ETF增速漸回正常，二、櫃買中心統計，法人近期交易債券ETF的金額明顯增加。

投信投顧公會最新公布基金至6月底的規模，包括元大、富邦等七大投信ETF規模均比5月成長，而此七家若計入主動式基金，更首度稱霸前七大境內基金業者，使以往排前段班的柏瑞、摩根、安聯等外資投信，名次向後。

以5、6月比較，在基金受益人強調分散化，債券ETF較晚切入的凱基和復華投信，仍延續近幾月的加速成長，ETF規模增幅均有三成以上。

其次，今年2月才發行債券ETF的中國信託投信，借助旗下人才和新基金快打策略，5月來ETF規模增加29%，也大幅受惠分散趨勢；再次是債券ETF穩定成長的群益投信，及元大投信股息型、公司債ETF膨脹，被動式基金規模增分別增15%、28%，領先國泰、富邦的個位數增幅。

上述七大ETF投信中，除了復華、有六家ETF占境內基金比重逾五成，持續凸顯出ETF對投信規模與排名的影響。