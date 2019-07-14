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反送中／沙田大遊行起步 湧現黑衣人流喊「撤回惡法」

楊世光挑戰黃國昌　上海台北「機雞」對決

2019-07-14 17:18經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

12位台籍分析師傳出在大陸配合司法調查的新聞周日躍升為各媒體頭條，新黨總統參選人楊世光再次呼籲立委黃國昌及陸委會出來面對。楊世光特別點名黃國昌，不要刻意抹紅、抹黃、抹黑。他說，大陸公安與司法單位沒有調查他，他幾天前去了上海又回來了。如果黃國昌執意要他去上海，可以幫他買頭等艙機票，他可以再飛一次上海。如果他不敢去上海，他會跪著在時代力量黨部門口跪著發5,000份雞排。如果他回台灣，請黃國昌到新黨門口，坐著發5,000份雞排。

楊世光表示，他周六呼籲陸委會要儘速協助這12位配合大陸公安調查的台籍分析師，陸委會做了兩點回應，極為可笑。可笑之一，陸委會引用了「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，這是「台灣版的送中條例」。民進黨執政當局表面反香港送中條例，實際上應用並執行「台灣版送中條例」，表示本質上就是一個欺騙百姓的政府。民進黨政府到底是支持送中或反送中，要給百姓一個交代。如果真反送中，就應該立即廢掉台版送中條例－「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」。

可笑之二，民進黨政府的陸委會說行政部門沒有反對服貿。2014年配合太陽花運動在立法院退回服貿協議的，就是今天執政的民進黨。

大陸近期全面進行金融整治與相關調查。楊世光說明，這些台籍分析師中，許多人是他在財經、投顧圈的前輩、老師，比他主持的「金錢爆」節目內容更早進入大陸仟和亿平台，所以攻破了這些分析師是他引介到仟和亿的不實謠言。

針對黃國昌點名大陸仟和亿老師廖英強是黑嘴，因為老鼠倉被證監會罰了1.29億人民幣，楊世光表示，國人不認識仟和亿與廖英強，如果以台灣人熟悉的對比方式來介紹他，簡單來說，廖英強就是大陸股市的謝金河。廖英強與仟和亿平台相當於謝金河社長之於財訊、今周刊等，就是一個財經知識、資訊的平台上扶植成長了許多的IP。

有些人士刻意混淆，把這些台籍分析師跟詐騙扯在一起。楊世光表示，根據他了解，這些台籍分析師配合調查的主題是非法經營，也就是他們雖然持有台灣證券、期貨分析師證照，但是在大陸能不能從事投資教育工作，出現法令上面沒有規範，以及兩岸因為服貿協定擱置而沒有討論的行業對接灰色地帶。

另外，了解實情的人就知道陸委會宣稱在ECFA服貿早收清單中已將「簡化台灣證券從業人員在大陸申請資格和取得執業資格程序」列入，是沒有常識的回應。事實上，台灣領有證券、期貨證照的分析師如果分析陸股就會被證券同業公會除名、撤照，即使中國大陸在去年單方面推出惠台31條政策，核准台籍分析師持台灣證照在大陸換照只需接受法規考試，不需參與專業知識測驗。兩岸服貿因為沒有談，雖然大陸承認了台灣證照，但台灣分析師怕在台灣被除名而不敢換照、參與陸股討論的難言之隱，陸委會渾然不知，其昏庸，可比何不食肉糜的晉惠帝。

楊世光最後點名民進黨前洪姓秘書長沒有兄弟道義，這次在上海配合調查的12位分析師中，有兩位是與洪前秘書長一同自高雄北上打拚、穿一條褲子長大的好兄弟。民進黨幸災樂禍，連兄弟生死都不顧，令人心寒。

楊世光今天點名立委黃國昌，不要刻意抹紅、抹黃、抹黑。大陸公安與司法單位沒有調查他...
楊世光今天點名立委黃國昌，不要刻意抹紅、抹黃、抹黑。大陸公安與司法單位沒有調查他，他幾天前去了上海又回來了。如果黃國昌執意要他去上海，可以幫他買頭等艙機票，他可以再飛一次上海。新黨提供
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陸委會民進黨服貿
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