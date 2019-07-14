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外商頻頻撤退台灣 為何星展銀行逆勢投資？

2019-07-14 11:15聯合新聞網 文章提供／遠見

星展集團控股主席佘林發（左）與台灣星展銀行總經理林鑫川共同宣布增資新台幣22.5...
星展集團控股主席佘林發（左）與台灣星展銀行總經理林鑫川共同宣布增資新台幣22.5億元。圖/聯合報系記者仝澤蓉攝影
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近年來，外銀、外資券商紛紛撤台，這幾日更驚傳德意志證券亞洲、法銀巴黎證也將撤出，但星展銀行（台灣）卻宣布在台增資22.5億元，擴大布局，為何星展願意加碼投資台灣？

新加坡星展集團控股主席佘林發（Peter Seah）近日來台宣布，透過發行普通股方式，增資星展銀行（台灣）新台幣22.5億元，增資後星展銀行（台灣）總資本額達新322.5億。

星展銀行於1983年進入台灣市場，在台北市設立第一家分行，2012年成立在台子行星展（台灣）商銀（以下簡稱星展銀行），實收資本額增加至新台幣220億元，2015年，以私募方式增資發行特別股新台幣80億元。

2016年星展銀行宣佈、並於2017年完成收購澳盛銀行在台灣、新加坡、香港、中國大陸以及印尼等個人金融與財富管理業務，接收了這5大市場近130萬客戶數，又以台灣納入逾50萬新客戶，為既有客戶數的2.5倍，頗具效益。

就在星展持續布局台灣市場時，同業卻紛紛撤逃。根據銀行局統計，2012年以降，就有瑞士信貸銀行、南非標準銀行、加拿大豐業銀行、英國巴克萊銀行4家外銀撤台；而外資券商也有巴克萊資本證券、港商聯昌證券於2016、2017年撤出。

這幾日更驚傳德意志證券亞洲、法銀巴黎證也將撤台，後由金管會證期局副局長張振山出面了解，2家皆裁撤2名研究員，只留下18位業務人員。

究其外銀、外資券商撤台原因，外界分析包括台灣的銀行業過度競爭、利差低、台灣法規限制嚴格、中小企業陸續出走等因素。那麼，為何星展願意在台擴展業務？

「坦白說，承接澳盛銀行超過50萬客戶後，整體客戶群達到100萬，這個scale（規模）可充分帶來效益，之前沒有這個scale投入也沒意義。」星展銀行（台灣）總經理林鑫川透漏，就因為規模夠大了，產品本身也夠完整，董事會才心甘情願增資。

且承接澳盛銀行後，去年稅前淨利達新台幣15.97億元，年成長率逾15%，獲利亮眼，預計今年也有雙位數成長。

然而台灣已有37家銀行，金融市場過度壅擠，星展有什麼立足點競爭？佘林發表示，新加坡總人口只有500多萬人，卻有150多家銀行，比台灣還競爭激烈，星展銀行早已身經百戰。

林鑫川指出，相對其他外銀，星展銀行消金業務相對完整，而企金更是接納很多外銀不願承作的中小企業業務，截至今年3月，星展銀行在中小企業放款餘額已達 322.47億元，是其他在台外銀總承作額的1.48倍。

而之所以選擇在這個時間點增資，除了因併購澳盛個金業務規模變大外，還有兩個因素。第一是中美貿易戰關係，台灣企業紛紛轉往新南向，星展銀行是東南亞地區最大的銀行之一，經濟、地理、文化、語言都占盡優勢，如果台企有設廠需要、風險評估等，星展都可以協助。

增資第二原因是為了投入數位金融發展。5、6年前星展就開始發展金融科技，至今，說到金融創新銀行，很多人都會第一時間想到星展。

像是近一年台灣才如火如荼推動開放應用程式介面(API)、Open Banking概念，星展早已在新加坡，透過開放外部API給第三方開發商，讓企業更能即時收付、即時管理、收到即時資訊。

譬如星展與東南亞最大的計程車隊Grab合作，過去司機要獲得消費者刷卡後的款項，要等信用卡公司、車隊層層確認，流程超過7天才收到款項，但利用API科技，可串連財務與ERP系統，只要「7秒鐘」，如同即時入帳；今年星展開始也在台灣推出API科技。

佘林發說，看到台灣正經歷現金轉型為數位支付時代，就像看到當年的新加坡，星展若能掌握這個轉變時機，將大有可為。

（作者／沈瑜 本文出自2019.07.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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