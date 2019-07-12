中信銀快閃換匯 澳幣需求勝日圓

2019-07-12 22:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託商業銀行12日表示，自今年3月起推出一日快閃換匯活動「17換匯吧」，提供每月特定日換匯匯率優惠，統計前四次活動當日換匯量以美元最受青睞，蟬聯四次換匯占比冠軍。

澳幣則是異軍突起，從今年4月活動當日換匯占比排名第六，至5、6月活動當日取代日幣竄升至第二名。

這項活動於本月17日再次登場，當日上午9時至下午3時30分使用「中信Home Bank」App或網路銀行，以新台幣兌換14種指定外幣可享單筆即期匯差好康優惠。

中國信託銀行統計今年3月至6月共四次「17換匯吧」，活動數據顯示，活動當日換匯幣別以美元居冠，3、4月日圓價格相對疲弱，日幣換匯占比約占兩成位居第二。

5、6月澳幣受降息影響相對弱勢，客戶於活動當日逢低布局澳幣，當日換匯占比取代日圓竄升至第二位，顯示民眾對於匯率敏感度高，不僅懂得把握匯率相對低點時買進外幣，也會善用活動折扣順勢佈局多元幣別。

隨著暑假旺季到來，民眾出外旅遊外幣需求亦水漲船高。中信銀行表示，下半年全球金融市場匯率波動依然偏高，建議以多元幣別分散布局為宜，而美元仍是外幣資產最重要核心部位。

中信銀行提醒民眾，若平時想以優惠價格配置多元外幣，可利用「中信Home Bank」App，或網路銀行設定匯率到價通知功能，當匯率達到民眾的預期值時，系統便可主動通知，民眾若想要換匯，登入「中信Home Bank」App或網路銀行，才有機會換到想要的匯率。

民眾亦可加入「中國信託」LINE官方帳號，可第一手收到中信銀行月月推出之「17換匯吧」活動資訊，以及「一分鐘看本月投資風向」的市場訊息，即能以較優惠匯率價位兌換外幣。