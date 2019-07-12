上海自貿區外匯改革新政：跨境資金池業務門檻降低50%

2019-07-12 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



上海自貿區再迎外匯改革又有新政，中國人民銀行上海總部12日在官網發布，對區內企業跨境資金池業務門檻，從「上年度本外幣國際收支規模1億美元」，降低為「上年度本外幣國際收支規模5000萬美元」，也就是門檻僅為一半。

人行上海總部在官網指出，經國家外匯管理局批准，國家外匯管理局上海市分局印發《進一步推進中國（上海）自由貿易試驗區外匯管理改革試點實施細則（4.0版）的通知》，涉及簡政放權、貿易和投資便利化、總部經濟發展、離岸金融服務四個方面。

具體措施集中在四個方面：

首先是繼續加大簡政放權力度，降低市場的「腳底成本」。區內主體可線上上申請行政許可業務，例如進出口單位名錄登記、境內個人參與境外上市公司股權激勵計畫登記等；將外債註銷登記功能下放至銀行直接辦理，取消辦理時間限定。

其次是不斷提升貿易投融資便利化程度，建立健全宏觀審慎資本流動管理。在區內試點資本項目外匯收入支付便利化，支持非投資性外資企業真實、合規的境內股權投資；支持選擇「投注差」借用外債的企業調整為以跨境融資宏觀審慎管理模式借用外債，並允許合理的融資提款幣種、償還幣種與簽約幣種不一致。

第三是持續優化跨境資金集中營運，服務總部經濟和結算中心發展，降低區內企業適用《跨國公司跨境資金集中運營管理規定》展開跨境資金池業務的國際收支規模門檻，對區內企業，將「上年度本外幣國際收支規模1億美元」門檻降低為「上年度本外幣國際收支規模5000萬美元」，繼續鼓勵總部企業做大做實。

最後是實現跨境金融聯動，提升離岸服務輻射能級。區內銀行可向境外機構發放辦理貿易融資貸款，並提供外匯NRA帳戶服務，支援銀行向境外機構提供外匯NRA帳戶資金質押外匯貸款服務。

據瞭解，《實施細則》是對前期政策的更新，內容涵蓋了上海已實施試點和新增試點政策。