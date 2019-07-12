親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

賣社宅用地？盧秀燕團隊摘不掉的魔戒

高雄發大財了！大樂透4億頭獎一注獨得 終結13連摃

上海自貿區外匯改革新政：跨境資金池業務門檻降低50%

2019-07-12 22:06聯合報 記者林宸誼╱即時報導

上海自貿區再迎外匯改革又有新政，中國人民銀行上海總部12日在官網發布，對區內企業跨境資金池業務門檻，從「上年度本外幣國際收支規模1億美元」，降低為「上年度本外幣國際收支規模5000萬美元」，也就是門檻僅為一半。

人行上海總部在官網指出，經國家外匯管理局批准，國家外匯管理局上海市分局印發《進一步推進中國（上海）自由貿易試驗區外匯管理改革試點實施細則（4.0版）的通知》，涉及簡政放權、貿易和投資便利化、總部經濟發展、離岸金融服務四個方面。

具體措施集中在四個方面：

首先是繼續加大簡政放權力度，降低市場的「腳底成本」。區內主體可線上上申請行政許可業務，例如進出口單位名錄登記、境內個人參與境外上市公司股權激勵計畫登記等；將外債註銷登記功能下放至銀行直接辦理，取消辦理時間限定。

其次是不斷提升貿易投融資便利化程度，建立健全宏觀審慎資本流動管理。在區內試點資本項目外匯收入支付便利化，支持非投資性外資企業真實、合規的境內股權投資；支持選擇「投注差」借用外債的企業調整為以跨境融資宏觀審慎管理模式借用外債，並允許合理的融資提款幣種、償還幣種與簽約幣種不一致。

第三是持續優化跨境資金集中營運，服務總部經濟和結算中心發展，降低區內企業適用《跨國公司跨境資金集中運營管理規定》展開跨境資金池業務的國際收支規模門檻，對區內企業，將「上年度本外幣國際收支規模1億美元」門檻降低為「上年度本外幣國際收支規模5000萬美元」，繼續鼓勵總部企業做大做實。

最後是實現跨境金融聯動，提升離岸服務輻射能級。區內銀行可向境外機構發放辦理貿易融資貸款，並提供外匯NRA帳戶服務，支援銀行向境外機構提供外匯NRA帳戶資金質押外匯貸款服務。

據瞭解，《實施細則》是對前期政策的更新，內容涵蓋了上海已實施試點和新增試點政策。

國家外匯管理局上海市分局表示，將推進落實外匯管理改革各項政策，支持上海自貿試驗區和自貿新片區建設，為實現更高水準開放和更高品質發展作出應有的貢獻。

中國人民銀行上海總部官。記者林宸誼/攝影
中國人民銀行上海總部官。記者林宸誼/攝影
分享
圖/擷取自中國人民銀行上海總部官網。
圖/擷取自中國人民銀行上海總部官網。
分享

外匯上海中國人民銀行
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

職災保險法草案預告至下月初 勞動部：今年可望送政院

2019-07-12 20:30

窮也不能窮孩子 7成父母最看重子女教育金

2019-07-12 13:41

高倍數保單 保障、資產、傳承一手包

2019-07-12 13:39

策略經營／最佳操盤手張惟閔 「三好」留住人才

2019-07-12 02:44

觀念平台／識破財務騙局

2019-07-12 02:43

金融科技功能擴充 帶動人才需求

2019-07-12 02:42

國銀放款中小企 達成率僅30％

2019-07-12 02:41

綠色金融 上半年失色

2019-07-12 02:41

中信ATM 支援12國語言

2019-07-12 02:39

信用卡違約金超收 被金管會盯上

2019-07-12 02:39

機器人理財 列專案金檢

2019-07-12 02:38

基富通「好享退」專案 回響熱

2019-07-12 00:53

台幣強升1.34角 進逼31關

2019-07-12 00:39

Fed降息前「台幣看升」挑戰30元 3關鍵決定

2019-07-11 23:57

台幣連三升 央行調節力道不大

2019-07-11 23:51

人民幣放量收升至逾一周新高 逢低購匯沖淡FED鴿派利多

2019-07-11 18:36
看更多

熱門文章

郭芷嫣、朱姓機長被fire！航空業飛安不能有一絲玩笑

2019-07-12 14:48

獨／老品牌「獨身貴族」驚傳欠薪撤櫃 總經理向員工道歉認錯

2019-07-12 21:46

拱免職空服員郭芷嫣選立委？黃國昌：我不是決策團隊

2019-07-12 16:47

空姐被迫替老外擦屁股 長榮未積極糾正補救挨罰40萬元

2019-07-12 17:59

中國東方航空來台招考空服員 年薪上看180萬元

2019-07-12 10:32

王品汰弱留強品牌 麻佬大轉型酷必熄燈

2019-07-12 15:51

台積挹注 國發基金獲利飆五年新高

2019-07-12 01:14

放話餐點加料 長榮空服員郭芷嫣遭免職

2019-07-12 00:56

台北雙子星案三連挫 南海敗在設公司卡關

2019-07-12 14:18

機器人理財 列專案金檢

2019-07-12 02:38

鴻海揪團 打造4K+8K生態鏈

2019-07-12 01:14

全球合作查稅 我明年中加入

2019-07-12 02:33

觀念平台／識破財務騙局

2019-07-12 02:43

資金回流台灣 謝金河：政府一定要做對的事

2019-07-12 11:32

聯想第2季重登全球PC龍頭 宏碁落居第5

2019-07-12 13:16

獨身貴族傳欠薪！百貨公司：今年6月就已撤櫃

2019-07-12 21:54

緯創印度製iPhone 搶市

2019-07-11 23:36

台幣強升1.34角 進逼31關

2019-07-12 00:39

楊金龍：貨幣寬鬆瀕臨極限 快沒發揮空間了

2019-07-12 14:27

華碩下個目標…瞄準商用產品

2019-07-12 01:14

平價屋抽籤這間好旺！得主直接用九折購入

2019-07-12 16:21

1元買房？長虹建設發重訊打假消息

2019-07-12 16:37

信用卡違約金超收 被金管會盯上

2019-07-12 02:39

蘇揆：1-6月水果外銷產值 破過去20年全年紀錄

2019-07-12 14:03

長榮航罷工後 勞資爭議處理法將檢討

2019-07-11 23:21

鴻海走向IDM 推專用工作站

2019-07-12 01:14

央行總裁帶頭喊加薪 工商大老要基本工資脫鉤

2019-07-12 13:54

記憶體價格有望趨穩 再戰下半年

2019-07-12 14:27

獨身貴族爆撤櫃欠薪 北市勞動局：已受理20件勞資調解

2019-07-12 21:49

國銀放款中小企 達成率僅30％

2019-07-12 02:41

金融科技功能擴充 帶動人才需求

2019-07-12 02:42

研調：5G+X成陸5G市場主旋律 O-RAN產業生態鏈崛起

2019-07-12 11:21

綠色金融 上半年失色

2019-07-12 02:41

名家觀點／貿易戰衝擊沒變 每步都要走穩

2019-07-12 00:34

策略經營／最佳操盤手張惟閔 「三好」留住人才

2019-07-12 02:44

阻亞泥礦權展限 太魯閣原民勝訴

2019-07-12 00:20

皮卡車夯 車商爭大餅

2019-07-12 01:14

創投事業 國發基金投資熱點

2019-07-12 01:14

基富通「好享退」專案 回響熱

2019-07-12 00:53

台幣連三升 央行調節力道不大

2019-07-11 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top