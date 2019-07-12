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富邦人壽攜手保戶 推動保險綠化三步驟

2019-07-12 18:28經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

人類正在嚴重「透支」地球，需要1.7個地球才能滿足全球所有國家對自然資源的消費需求，意識到環境永續的重要性，富邦人壽攜手保戶推動保險綠化三步驟，例如推出針對非吸菸民眾給予保費優惠的優體保單、倡導綠色e化服務，推廣行動投保、電子通知單、電子保單等，攜手保戶共創低碳健康環境。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，鑒於氣候變遷對環境生態的衝擊，富邦人壽積極打造綠色金融品牌、開創綠色價值服務，不僅推動各項節能減碳專案，也將綠色環保概念融入商品設計，開發創新且多元的保險商品，同時也大力推展各項無紙化與便捷的數位保戶服務，讓民眾獲取保險保障的同時，延伸保險教育、兼顧環境永續目標，讓保險意義更顯不同。

富邦人壽推動保險綠化三步驟，包括一、推節能減碳商品，如吸菸是耗能多碳的行為，為鼓勵民眾降低抽菸頻率、戒菸，以維持良好的健康狀態，富邦人壽結合「健康促進」之概念，推出優體保單「富邦人壽優樂定期壽險」，依非吸菸或吸菸族群區分費率，可依保戶人生規劃選擇10年或20年保障年期，鼓勵民眾顧健康省荷包，2018年共計銷售逾750件此外，富邦人壽推動外溢保單「富邦人壽天行健定期健康保險」，鼓勵保戶以步行取代短程交通運輸接駁，不僅能減少能源消耗，還有助於降低二氧化碳廢氣污染，攜手保戶從日常生活中實踐節能減碳，善盡地球公民責任。

二是持續運用數位科技，推動各項無紙化作業流程，包含電子保單和電子通知單等，2018年透過無紙化服務專案的持續推動，總計可減少約452噸碳排放量，相當於大安森林公園13.9個月之吸碳量。三是不斷優化保戶服務App「手機e方便」，並於App首頁新增空氣品質即時監測燈號，使用者可以開啟定位資訊，即時掌握所在地的空氣品質；2018年改版上線後，兼顧友善使用介面與有用資訊查閱，使用人次成長逾四成。

富邦人壽保險保單
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