安達人壽贈書 期待偏鄉學子發光發熱

2019-07-12 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



安達人壽以行動支持壽險文教基金會公益服務理念，連續五年響應「集結愛、送偏鄉」活動，一起攜手為偏鄉孩子送上新書，期盼學子能跨越城鄉距離，透過閱讀獲得更多正面能量。

壽險文教基金會是由壽險公會前理事長許舒博，及多數人壽保險公司、壽險公會、金融界共同創立的慈善公益基金會，其設立係基於回饋社會的理念，鼓勵國內優秀青年學子向學及培育保險業菁英人才為宗旨。

台灣有許多孩子因身處偏鄉，教育資源受限。安達人壽長期關懷弱勢族群及偏鄉兒童的教育與照護，持續支持壽險文教基金會「集結愛、送偏鄉」的贈書活動，期望透過閱讀的力量，讓孩子建立自信心與成就感，提升自我競爭力。

今年贈送的書籍為「等星星發亮的男孩」，安達人壽總經理林意展與壽險文教基金會董事長許舒博表示，希望藉由這本獲獎肯定的好書，鼓勵孩子探討自我成長、肯定生命價值。

今年贈書活動特別邀請新竹女中畢業生張同學一起參與，張同學自國八起由壽險文教基金會一路扶持至高中畢業。家中經濟主要靠父親微薄的薪水支撐，家境雖清寒，但四個孩子在學業上都相當上進且成績優秀。

張同學表示，感謝爸爸一路以來辛勞栽培，今年的學測志願她特意選擇海軍官校就讀，希望減輕家中的經濟負擔。對於即將展開的辛苦訓練並不感到害怕，期許自己能在兩年的受訓過程中挑戰人生，開啟新的視野。

受贈現場，張同學親自對許舒博及林意展表達長期收到獎助學金及新書的感謝，讓她國高中生活過得非常充實，自己閱讀後也會分享給弟妹，希望他們都能透過閱讀得到心靈的成長與對未來的企望。

許舒博及林意展亦在會場中，親自在書上寫下對張同學的勉勵話語，並親手將新書贈送給她。

壽險文教基金會號召金融同業及廣大的社會大眾共同關心偏鄉學子的求學路，期望大家一起攜手發揮愛心，減輕偏鄉清寒家庭的經濟重擔，讓孩子專心於課業。