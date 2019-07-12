全國電子破盤啟動 估業績較去年成長一到兩成

2019-07-12 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



全國電（6281）今（12）日宣布一連五天，將在全台321家門市同步舉辦「全館破盤價」活動。全國電表示，為回饋鄉親的熱情支持，全國電破盤活動特別提前於活動開始的前一日傍晚6點即全面開跑，包括破盤價節能家電、空調、電腦、指定家電9折及全館滿額加1元多1件精選商品，皆提前釋出利多。

全國電並宣布12日至16日破盤活動期間，全台全國電子門市營業時間更提早至上午10點開始至晚上11點，要讓消費者買好買滿、買多省多。天氣熱，夏季商品商機持續發酵，全國電以冰箱、空調為主力，加上政府推動節能，有補助、貨物稅減徵等多重利多，預估此次破盤期間業績相較去年，將有至少一到兩成以上的成長。

全國電鼓勵民眾汰舊家中效能差的老舊家電，此次破盤活動以空調、冰箱等「節能家電」為首瘋狂降價，讓民眾用更超值的方案購得新節能家電，比如，指定款冰箱破盤價直接降價5,000到7,000元、享原廠優惠、同時還能再把全國電子加碼送的獨家好禮帶回家，現買現賺超過一萬元。

過往破盤銷售情況，電視、冰箱、洗衣機長期位列破盤熱銷品。觀察此次活動，全國電指出，相同尺寸的電視相較去年同期大約降價一到兩成左右，若以去年預算可以換到更大台的電視，加上現在電視更智慧多工、使用介面更友善，此波破盤活動還特別針對單價3萬元以上的指定款電視，加碼送出市價8,490元的Electrolux手持吸塵器。