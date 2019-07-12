亞洲債市展望 宏利投信：波動中抓緊機會

2019-07-12 16:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監彭德信（Endre Pedersen）表示，亞洲與已開發債券市場之間的利差擴大，使得亞洲債券更具吸引力，特別是高收益債券市場。

聯準會的貨幣政策方向及亞洲市場的溫和通膨環境為區域內央行帶來政策空間，不過，彭德信認為，聯準會降息帶來的影響已反映在市場價格上，導致已發展市場債券殖利率過度下跌。這種情況下，為亞洲債券市場帶來投資機會。在2018年已經升息的亞洲經濟體現有足夠空間採取寬鬆貨幣政策，為本幣債券創造了有利環境，看好亞洲債券，特別是高收益債券。

彭德信認為，擁有高信評的馬來西亞債券市場實際殖利率相對有吸引力。另一方面，當地通膨在2019年初出現負數，雖然隨後上升並在3月成為輕微正數，但仍處於亞洲區最低水準 。此外，印尼債券市場在2019年逐漸回升，在佐科威（Joko Widodo）4月勝選連任印尼總統，加上標準普爾在5月上調當地信用評級後，彭德信認為外資將加快流印尼債券市場。鑑於印尼央行在2019年下半年可能降息，加上市場利多動力增加，當地債券表現看好。

綜觀2019年上半年，亞洲信用利差表現普遍良好。彭德信指出，「我們認為中國政府為抵禦貿易摩擦的衝擊所提供的政策支持 ，是維持中國和廣泛亞洲信用利差穩定的主因之一。鑑於中國新債發行量佔亞洲區的比重龐大 ，中國人民銀行改持寬鬆貨幣政策的立場有助減輕流動性壓力。上述政策產生的流動性相當於央行推行量化寬鬆措施，並有助維持中國信用市場的穩定性。」

他最後作出結論，「亞洲貨幣的基本面穩健，因此表現相對強勁。展望2019年下半年，我們相信人民幣匯率應會處於較穩定的區間，並為其他亞洲地區貨幣對美元的匯率提供有力的後盾。」