元大銀搶攻FinTech 獲經濟部智財局核准四專利申請

2019-07-12 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



金融科技快速發展，帶動金融產業既有服務模式的創新，元大銀行積極布局金融科技數位創新與應用，以區塊鏈、多元支付、智能理財、線上申請與Open Banking為五項主要發展方向，元大銀行在去年9月取得「芬特克」（FinTech）商標權，並推出「芬特克」系列影片，創造相當高的網路聲量，且今年度更順利取得經濟部智慧財產局核發的四項專利申請。

根據經濟部智財局數據顯示，國內金融機構專利申請從2016年開始進入爆發性成長階段，元大銀行積極投注資源，截至2019年6月已順利取得智慧財產局核發計四項專利申請。包含「自動費率更新系統」、「人臉辨識行銷系統」、「金融審查系統」以及「金融語音系統及聲音輸出入裝置」目前皆已取得主管機關核可。

元大銀行數位經營策略，秉持「要把最好的服務帶給客戶，創造良好的客戶體驗，讓客戶與元大合作可以獲得最大利益為出發點」為全體共同目標。

今年下半年仍有逾十項金融專利審核中，期能運用數位金融科技創新結合財富管理、信用卡、個人信貸等金流服務，建置智能理財服務，打造基金快速下單等一鍵式的使用體驗，提供更簡潔、便利的數位生活體驗，貼近客戶生活圈應用，讓專利不單單只是口號，而是具體落實在對客戶的服務上。

同時為促動客戶「愛上數位行動的日常」，自即日起至2019年9月30日止，凡元大銀行客戶，於活動期間新申辦個人網銀並登入行動銀行，使用網路銀行、行動銀行或元大e櫃台完成外幣換匯、基金申購、信用卡單筆分期、線上開立信託帳戶、線上申請信用貸款等指定任務，即有機會抽中iPad大禮，愛上享受數位生活帶來的便利。

此外，元大銀行也將再次參與年底舉辦「Fintech Taipei 2019台北金融科技展」，預計以前導預告方式，先在華山金融文創空間進行數位生活策展，透過金融產品與科技的結合，打造未來數位生活應用場景，帶給客戶不一樣的金融體驗，一起愛上數位生活的日常。