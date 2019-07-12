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富邦證券G!POP流行音樂節 結合公益活動

2019-07-12 10:26經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

「富邦證券G!POP流行音樂節」 於新莊棒球場舉辦，富邦證券總經理程明乾、富邦慈...
「富邦證券G!POP流行音樂節」 於新莊棒球場舉辦，富邦證券總經理程明乾、富邦慈善基金會蔡明純執行長與50位台東偏鄉弱勢學童一同觀賽。 圖／富邦證券提供
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長期力挺國內職業運動發展的富邦證券，今年在中職下半季開打之際，首度以冠名方式贊助富邦悍將「富邦證券G!POP流行音樂節」，7月6~7日連續兩日將新莊棒球場變身成為KTV包廂，讓球迷朋友能夠享受在球場K歌的特殊體驗，兩天賽後更分別邀請到蕭煌奇、徐佳瑩、梁文音、謝震廷等金曲超強卡司進行賽後演唱，並貼心提供每位內野球迷「G!POP演唱會手燈」，7月7日還特別邀請50位台東偏鄉弱勢學童到場觀賽。

兩日活動共吸引逾1.8萬名球迷進場，在夏夜晚風中觀賞精彩刺激的球賽外，還可聆聽首首動人金曲，同時揮舞出浪漫的藍色燈海波浪，照亮最美麗的悍將城堡。

富邦證券表示，為號召民眾及客戶用行動支持國內運動、進球場觀看精彩球賽，已連續三年攜手中華職棒富邦悍將棒球隊舉辦系列主題週活動、並繼去年歡慶三十週年時特別贊助悍將「G!POP流行音樂節」邀請球迷與搖滾教父天團「伍佰&China Blue」一起搖滾30，今年更以冠名贊助方式舉辦「富邦證券G!POP流行音樂節」，就是希望為球迷朋友營造最佳的觀賽體驗，並邀請富邦證券的客戶一同感受熱血氛圍。

這次「富邦證券G!POP流行音樂節」活動，正好適逢富邦證券「理財悍將2.0」新投資服務上線，因此，富邦證券特別在球場內設置「理財悍將大樂透」、「理財悍將冰的啦」活動攤位，讓球迷就像使用「理財悍將2.0」智能理財服務一樣開心大樂透，富邦證券同時請到吉祥物「理財悍將」本尊到場與球迷進行互動，除擔任兩日活動開球嘉賓外，更在中場活動中擔任關主送好禮。

在「富邦證券G!POP流行音樂節」活動，除將「理財悍將2.0」新投資服務介紹給球迷朋友外，更在活動中拋磚引玉力挺公益，富邦證券總經理程明乾特別表示，為了喚起社會大眾來共同關注｢雙老化｣議題，特別邀請公益團體「第一社福」到球場內義賣公益烘培禮盒，富邦證券也率先認購200盒彩繪公益烘焙禮盒，並將愛心分享給球迷朋友，期望參與民眾一起｢守護雙老家庭 讓愛持續轉動｣。

7月7日富邦證券更邀請逾50位台東偏鄉弱勢學童到場觀賞悍將球賽，期望透過此活動鼓勵弱勢學童，學習球員精神正向面對各種挑戰。

富邦悍將偏鄉台東
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