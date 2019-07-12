信用卡違約金超收 被金管會盯上

金管會上半年針對銀行信用卡及現金卡業務展開專案金檢，以了解銀行有無超收信用卡違約金，全面清查37家銀行，據了解，初步發現仍有銀行超收違約金情況，將進一步釐清有無違反規定。

金管會去年底發現部分信用卡發卡機構，向持卡人收取違約金，有違反金管會規定不得超三期情況，因此發函要求發卡機構不得變相超收。

此事引起立委關注，立法院財委會並通過立委曾銘宗等人提案，要求金管會在今年7月1日前，全面清查各銀行對信用卡、現金卡客戶收取違約金、滯納金及利息等情形，是否符合規定，以落實金融消費者權益保障。

金管會今年上半年啟動對國銀信用卡及現金卡業務專案金檢，37家銀行都入列，據了解，違約金部分仍有銀行超收。

官員表示，持卡人每個月收到信用卡帳單時，上面會有「當期最低應繳金額」，持卡人如果沒有在截止日前繳足「當期最低應繳金額」，銀行可依約收違約金。

金管會在2011年2月訂定的規定，信用卡違約金最高連續收取期數不得逾三期。

但金管會去年金檢發現，有銀行刻意規避這項規定，在持卡人未繳足「當期最低應繳金額」，連續收三期違約金後，第四期不收，但接著從第五期開始又收，避開「不超過三期」規定。