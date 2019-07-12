綠色金融 上半年失色

政府鼓勵金融業發展綠色金融，祭多項優惠，但金管會最新統計，今年因保險業投資縮手，上半年沒增加任一筆對綠能產業的投資，國銀綠色融資今年新增300億元，綠色債券增五檔，約66億元，不論從融資、保險業及債市來看，今年我國金融業投入綠色金融速度趨緩。

政府設定2025年再生能源發電達用電20％目標，金管會從2017年開始推動「綠色金融行動方案」，希望國內金融機構從授信、投資、資本市場籌資等面向，協助太陽光電與離岸風電發電業者，取得營業發展資金，並祭出25項措施，鼓勵銀行放款，壽險業投入綠能產業，以及資本市場發行綠色債券。

金管會昨（11）日發布上半年綠色金融最新成果統計，融資方面，國銀對綠能產業放款餘額截至5月底為1.1兆元，比去年底增加300多億元；除了放款，政府也極力發展我國綠色債券市場，以利產業籌資用於促進改善環境，截至6月底28檔債券掛牌，發行總規模換算新台幣金額約605億元，較去年底23檔539億元，僅增加五檔共66億元。

金管會鼓勵保險業等資金投資綠能產業，含透過私募股權基金、創投、創投管顧等，間接投資綠能產業，但今年來保險業完全沒有增加投資，截至6月底為止仍維持去年底紀錄，七家保險業共投資八個太陽光電電廠，金額依舊是98億元，等於今年投資掛蛋。

國銀2018年積極配合政策，放貸逾千億元綠色融資，但今年各銀行融資放款似乎沒有那麼積極，只有少部分銀行業者持續新增放貸。

永豐銀行昨（11）日發布新聞表示，今年仍持續與綠(儲)電、綠能交通等綠色產業研擬各項金融服務模式，至今年6月底，旗下太陽能設備融資餘額較去（2018）年底成長40.6%、光電裝置容量則成長34.1%，總計光電裝置容量逾825 MW（百萬瓦），發電規模相當於核能電廠一座發電機組裝置容量。