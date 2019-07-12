國銀放款中小企 達成率僅30％

金管會昨（11）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，截至5月底止為6兆5,197億元，今年來新增817餘億元，年度目標達成率僅30.26%，放款增最多前三名土銀、合庫銀和中信銀，減少放款前三家銀行為華南銀、台銀和台中銀。

據金管會統計，今年5月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆5,197億元，較4月底增加564.14億元，比去年底增加817億元。

金管會每年訂國銀對中小企業放款目標，2019年設定新增2,700億元，到5月為止，今年目標達成率達30.26%。但銀行局官員表示，國銀對中小企業放款高峰一向落在第3季，上半年通常比較淡，「拭目以待」下半年放款增加。

銀行局統計，今年5月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.55%，占民營企業放款餘額比率為64.28%，分別較上月減少0.17個百分點及0.21個百分點。

另外，今年5月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.41%，較上月底減少0.02個百分點。

個別銀行方面，銀行局公布5月對中小企業放款增加與減少前三名，其中減少最多的依序為華南銀128億元、台銀119億元、台中銀118億元；放款增加最多的前三名，依序分別是土銀的368億元、合庫銀145億元和中信銀的145億元。