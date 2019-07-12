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金融科技功能擴充 帶動人才需求

2019-07-12 02:42經濟日報 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

金管會昨(11)日表示，本國銀行分行家數雖減少，但ATM台數持續增加，且功能不斷擴充，國銀就業人員也增加，顯示實體分行雖部分被新科技取代，但法遵及資安人才需求也增加。

根據金管會最新統計，到今年5月底，分行家數降至3,397家，連續五年下降，但自動櫃員機（ATM）裝設台數則持續增加。

金管會資料顯示，2014年分行家數，還從2013年的3,442 家，增加到3,460家，但2015年開始下降至3,442家，年年減少，一直降至今年5月底的3,397家。

金管會銀行局表示，在金融科技衝擊下，銀行分行家數雖減少，但ATM持續增加，且功能不斷擴大，本國銀行的就業人員也增加。

顯示實體分行部分雖被新科技取代，使得分行家數減少，但因實體分行仍扮演一定角色，因此分行的減少並未出現「驟減」，且銀行對法遵、資安人力需求是增加的。

金管會資料顯示，這幾年本國銀行就業人數持續成長，2014年14.1萬人，持續增加到去年底的15.1萬人。ATM裝設台數，也從2014年的2.7萬台，增加到今年5月底的2.9萬台。

隨著金融科技發展，實體分行家數需求減少，今年5月底申設分行的銀行首度掛零。

金管會資料也顯示，2017年銀行申設分行家數多達32家，主要是有一家銀行一口氣申設15家分行，但後來因未符合申設分行標準，這15家申設案全部未獲准。

金管會ATM
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