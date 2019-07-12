觀念平台／識破財務騙局

2019-07-12 02:43 經濟日報 佘通權



自從2001年發生恩龍案事件，美國知名大型企業，如世界通訊、雷曼等公司接二連三傳出財務報表作假，在絢麗的財報外表下，隱藏著多數投資人偵查不到的訊息，刻意扭曲公司所提報財務績效與狀況，花招層出不窮。

美國發掘企業財務騙術的會計師霍爾．薛利於2001年撰寫《識破財務騙局的第一本書》，即揭露各式財務騙術及識破法，及早發現公開發行公司的營運問題與異常現象，幫助投資人與債權人遠離風險。

財務報表是提供給管理者與投資者，作為經營與投資決策的參考，若Input資料不準，output結果也會解讀錯誤。

造成財務資料不實的原因，主要有兩種現象，一是做內帳，一是窗飾（Window Dressing）。前者是指無法取得合格的外部憑證而被迫為之，如同種同質的材料有兩家供應商供貨，甲商報價10元，有發票；乙商報價8元，沒發票，買方本來應跟甲方進貨，但買方為了營利考量，最後被迫向乙商進貨，使得帳面進貨成本與付現金額不符，因而產生了內帳。

其次，企業為了避免業績太差，無法獲得銀行貸款，往往運用美化帳面手法，透過收入提前實現、損失與費用延遲入帳的策略，將原本帳面虧損變為由虧轉盈，雖對公司未必不利，甚至還可能助升股價，但卻隱瞞了事實。

以上兩種手法，都會使公司財務報表失真，誤導投資人與債權人，嚴重造成權益受損。

所謂「收入提早入帳」，是將貨品或原料在季末或年底前，大量出貨給關係企業或海外發貨倉庫，對作業績，但唯恐會計師函證查到逾期帳款，年底前公司先由國外匯一筆資金至國內，沖銷應收帳款，俟會計師查帳完成後，再將該筆資金匯出國外，以躲避查核。

此外，所謂「損失與費用延遲入帳」，是將本期費用移轉至後期，操縱公司損益，如2001年的恩龍公司就是將不具效益的研發費用轉為資產化，分年攤提，竄改財報，最後步入破產。

一般破解技巧，多採用水平與垂直分析方法作前後期比較，察出是否重大異常或符合比例原則。

至於收入是否提早入帳？通常運用應收帳款周轉率來檢視，周轉天數愈長，可以合理認為有對作業績之嫌。此外，也可用現金流量資訊進行偵測，如本期損益大賺，為何沒有相對的現金流入，表示損益的真實性值得懷疑。

企業財務報表一旦失真，會導致假報表真分析，不僅使投資人誤判買到地雷股而造成損失，也會騙到主管機關增資案與金融機構的貸款案。此外，財報公告後已經是事後的事，而公司經營活動是動態的，由報表產生到檢討報表，其間資訊的變動，外部人士無從了解，只有一方面利用趨勢分析法察出歷史的軌跡，另方面隨時詳讀會計師簽證報告中之附註與期後事項的記載，來補其不足。

（作者是中華工商研究院副教授）