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策略經營／最佳操盤手張惟閔 「三好」留住人才

2019-07-12 02:44經濟日報 林婉琪

安聯投信投資長張惟閔 安聯投信／提供
安聯投信投資長張惟閔 安聯投信／提供
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國內基金市場競爭激烈，根據投信公會資料，全台共有39家基金公司，基金規模達到3.1兆元，安聯投信管理的基金規模排在前十名，市占憑藉的是基金績效，安聯投信投資長張惟閔是背後功臣。

績效傲視同業

張惟閔帶領的台股基金團隊，其旗下三檔台股基金安聯台灣科技、安聯台灣智慧、安聯台灣大壩，近三年、五年、十年績效為居同業第一，其中，安聯台灣科技近五年績效成長幅度更是超過一倍。

有別於其他本科出生的金融界人才，張惟閔大學就讀政治大學新聞系，第一份工作即循著新聞人的足跡進入報社，因被指派負責證券新聞工作，開啟他在金融市場的第一扇門。

回憶起過去跑新聞的時光，張惟閔說，自己當時還是主跑極度冷門的未上市櫃公司，在拜訪公司的過程中，被變數頻仍的投資環境深深吸引，同時也跟著許多公司一起成長，四年多的時間，讓他奠定了在經濟方面的專業基礎，且在因緣際會下來到英國攻讀碩士，進入人生下一階段。

不過他的職涯過程也並不是都這麼順遂，碩士畢業後，他在英國金融圈徘徊好一陣子，因為並非本科系出生，MBA學歷在金融圈也沒有想像中吃香，幸虧當時一家投資管理公司看上他過去跑新聞的經歷，以及對亞洲市場的了解，雇用他擔任亞洲基金經理人，也給了他一個發揮空間的舞台。

在英國八年的豐富閱歷，讓他回台灣後先後被多家外資券商挖角。張惟閔在進入安聯投信之前，也曾在外資美林證券擔任台灣區研究主管及霸菱證券研究部資深副總裁，2011年再次回歸投資管理公司時，他背負的是「投資長」的重責大任，但也歸功於過往對各產業研究熟稔、基本面分析透徹，讓他帶領台股基金投資團隊締造卓越佳績。

創造最大收益

張惟閔說，他接任安聯投資長一職後，即開始尋覓優秀的人才，並形塑良好的企業文化。由於人才是企業經營最重要的資產，好的人才可以為企業創造出更高的邊際價值，配合良好的企業文化，就可以不斷產生良性循環。

因此，張惟閔認為，從經營管理角度來看，安聯最重要的「關鍵成功要素」（Key Success Factors；KSF），就是人才與企業文化。

他提到，台灣屬於淺碟市場，很多人都喜歡聽消息買東西，為了讓安聯投信與同業有區隔，他們不只從業界找來知名的分析師，也建立出一套管理制度，讓投資人願意相信「好的主動型基金也是能創造比指數更多的α（alpha）」。

建立管理架構

張惟閔也說到，台灣的金融商品入超很嚴重，幾乎沒有機會出口，且一半以上的投資境內基金的資金，是來自ETF及貨幣市場基金，但對他而言投資團隊存在價值，應該是幫助投資人創造最大的收益，同時也要創造台灣本土的投資團隊，「其實每個人的素質差異不大，重點是如何建立整個管理架構及環境，才能讓人才好好發揮。」

經過這麼多的公司巡禮後，張惟閔立下自己的管理哲學：「找到優秀的人，讓優秀的人留下。」一家公司擁有「好的文化」、「好的對話」、「好的發展機會」，好的人才自然會願意留下來，陪伴公司壯大基金規模，兩者之間是環環相扣的。

台股英國外資
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