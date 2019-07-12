基富通「好享退」專案 回響熱

2019-07-12 00:53 經濟日報 記者張瀞文╱台北報導



基富通平台的「好享退-全民退休投資專案」報名人數昨（11）日突破7萬人。報名進入最後倒數，只到7月30日，投資人如果在截止日前報名成功，可獲得單筆申購手續費0元酷碰券一張，最多享有單筆申購十檔基金免手續費。

好享退專案是為了鼓勵國人長期投資基金，以準備退休金，目前專案的九檔基金都已上架。投資人如果參加專案，可以享有投資這九檔基金的空前優惠折扣，包括免手續費與低經理費，前提則是必須在基富通開戶。在這七萬的報名人數中，高達八成為新戶，因此基富通最近忙著提醒已報名的民眾，及早完成開戶手續。

要在基富通開戶，有多種方式，完成開戶時間從一天到十天不等，以一般寄件開戶最慢，需要七到十天。基富通指出，民眾在線上填完資料後，由基富通客服代列印開戶書，並以掛號方式寄出。民眾在收到文件、備妥相關證件影本後，放入基富通提供的回郵信封，再以掛號方式寄回，郵資則由基富通支付。

另外，如果採取晶片金融卡開戶，要使用讀卡機，用晶片金融卡在線上完成開戶流程，最快只需一個工作天。如果民眾有華南或兆豐銀行帳戶，使用網路銀行開戶，最快也只需一個工作天。

至於仍未報名的民眾，基富通也開始「催票」，鼓勵民眾在30日前完成報名，並祭出單筆申購手續費0元的優惠。