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撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

外籍人士福音 中國信託ATM支援12國語言

2019-07-11 20:43經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託商業銀行11日表示，該行ATM去（2018）年9月起支援中文、英文、日文、韓文、泰文及越南文等六國語言後受到好評，即日起，中國信託銀行全台分行及7-ELEVEN內的中信銀行ATM將新增印尼文、德文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文等六國語言介面。

總計將有逾5,700台，中信銀行的ATM支援上述12國語言，占來台外籍人士使用語系96%，讓外籍人士使用中信銀行ATM能感受母語提供的親切與便利服務。

據交通部觀光局統計，去年來台旅客突破1,100萬人次，為因應國際化趨勢，提供外籍人士最貼心的金融服務。

中信銀行2018年9月起，推出支援六國語言介面的ATM，外籍人士使用ATM提款次數，較上線前成長5%；今年1至5月，平均每筆國際提款金額為新台幣9,199元，亦較去年同期成長7%，足見外籍客戶使用ATM的需求有所提升。

外籍人士持國際金融卡至中信銀行ATM進行跨國提款或預借現金交易，輸入密碼後將出現12國語言選擇畫面，可切換至客戶指定的語言介面，方便來台觀光或在台居住的外籍人士使用。

適逢暑期旅遊旺季，為提供民眾便捷的換匯服務，中信銀行於基隆港東岸旅客中心、基隆港西岸旅客中心、7-ELEVEN漢中門市，及市政分行，設有外幣兌換機共四台，可支援美元、日圓、人民幣現鈔與新台幣現鈔的雙向兌換服務。

據中信銀行統計，近八成民眾選擇外幣兌換機以現鈔兌換新台幣現鈔，兌換幣別超過五成為美元，其次為日圓、人民幣，今年5月，平均每日換匯交易筆數較去年同期上線前成長45%，顯示中信銀行ATM換匯服務滿足客戶的使用需求。

外籍人士持國際金融卡至中信銀行ATM進行跨國提款或預借現金交易，輸入密碼後將出現...
外籍人士持國際金融卡至中信銀行ATM進行跨國提款或預借現金交易，輸入密碼後將出現12國語言選擇畫面。中信銀行/提供
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中信銀行ATM新台幣
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