台新豐原分行喬遷開幕 新址空間擴大近八成

2019-07-11 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行豐原分行11日舉行喬遷開幕儀式，新址座落於台中市豐原區豐東商圈，屬於豐原市東部新核心策略發展區域，工商活動繁榮，深具發展潛力，將為客戶提供更優質的服務。

台新銀行表示，新址空間較原址大幅擴增近八成，全方位提供台、外幣存、匯款業務、消費者貸款、企業融資及財富管理等業務，民眾到該分行時將可享受更便利、舒適的金融服務與環境。

台新銀行豐原分行開幕儀式，包括台中市財政局局長羅仙法、豐原區區長徐照山、台中市議員張瀞分、謝志忠等多位貴賓皆親臨祝賀。

台新銀行通路營運事業處資深副總黃培直致詞時表示，台新銀行深耕大台中地區，其中，豐原分行更是從1996年2月份即設立服務至今，20多年來持續秉持專業、認真的精神服務在地鄉親。在了解客戶理財需求後，提供客製化的資產配置建議，守護客戶資產並協助客戶資產增值，陪伴客戶成就每一個人生階段的目標。

台新銀行經營財富管理的用心，近年來也獲得多項國內外大獎肯定，以今(2019)年而言，就已陸續獲得IDC亞洲最佳智慧銀行獎、The Digital Banker北亞最佳私人銀行獎、財訊雜誌最佳財富管理獎，與最佳服務獎等。

台新銀行為歡慶豐原分行喬遷，開幕儀式中特別邀請小提琴演奏家現場合奏經典名曲，鄰近幼兒園學童也帶來精采表演，也特別推出優惠活動回饋客戶。