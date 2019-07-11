仍有銀行超收信用卡違約金？金管會要釐清是否違規

2019-07-11 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會上半年針對銀行信用卡及現金卡業務展開專案金檢，以了解銀行有無超收信用卡違約金，包括37銀行都全面清查，據了解，初步發現仍有銀行超收違約金情況，將進一步釐清有無違反規定。

金管會去年底發現部分信用卡發卡機構，向持卡人收取違約金，有違反金管會規定不得超三期情況，因此發函要求發卡機構確實依規定辦理，不得變相超收。

此事引起立法委員的關注，立法院財委會並通過立委曾銘宗等人提案，要求金管會在今年7月1日前，全面清查各銀行對信用卡、現金卡客戶收取違約金、滯納金及利息等情形，是否符合規定，以落實金融消費者權益保障，

金管會今年上半年啟動對國銀信用卡及現金卡業務的專案金檢，包括37家銀行都有做檢查，據了解，違約金部分仍有銀行超收，但主要是銀行的認知差異，且每個客戶狀況可能不同，有無違反規定，銀行局要再進一步釐清。

官員表示，持卡人每個月收到信用卡帳單時，上面會有「當期最低應繳金額」，持卡人如果沒有在截止日前繳足「當期最低應繳金額」，銀行可以依約收取違約金。

金管會在2011年2月訂定的規定，信用卡違約金最高連續收取期數，不得超過三期。

但金管會去年金檢發現，有銀行刻意規避這項規定，在持卡人未繳足「當期最低應繳金額」，連續收了三期違約金後，第四期不收，但接著又從第五期開始又收，避開「不超過三期」規定。

金管會去年底才特別發布函令，要求所有銀行必須依規定辦理，避免再有類此情事發生。