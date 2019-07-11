親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

國銀前5月對中小企業放款達成率僅三成 這三家減最多

2019-07-11 19:30經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會今（11）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，截至5月底止為6兆5,197億元，今年以來新增817餘億元，距離年度目標達成率僅30.26%，其中華南銀、台銀和台中銀3家5月共減少365億元最多，土銀增加368億元最多。

據金管會統計，截至今年5月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆5,197億元，較4月底增加564.14億元，跟去年底比較則增加817億元。金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而2019年設定在新增2,700億元，因此今年目標達成率達30.26%。但銀行局官員強調，國銀對中小企業放款高峰一向落在第3季，上半年通常都比較淡，因此還是可以「拭目以待」。

據銀行局統計，今年5月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.55%，占民營企業放款餘額比率為64.28%，分別較上月底的比率減少0.17個百分點及0.21個百分點。另外，今年5月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.41%，較上月底減少0.02個百分點。

個別銀行方面，銀行局公布5月對中小企業放款增加與減少前三名，其中減少最多的依序為華南銀128億元、台銀119億元、台中銀118億元；放款增加最多的前3名，依序分別是土銀的368億元、合庫銀145億元和中信銀的145億元。

銀行局官員解釋，土銀5月大增的原因，主要是因為1至4月基期較低，沒有什麼成長所致。至於減少的原因，主要因為中小企業習慣在年初大量還款，因此周轉金需求上半年成長較為緩慢，第2季接單後才會逐漸浮現資金需求，因此他認為下半還是可以拭目預待，未來將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

金管會
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

央行總裁楊金龍為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元！3股推升力道解讀

2019-07-11 15:45

退休理財黃金三步驟 你掌握了沒

2019-07-11 14:56

颱風下雨不用怕 國泰產險推番石榴農作物保險

2019-07-11 13:26

鮑爾暗示可能降息 新台幣午盤強升1.35角

2019-07-11 12:54

金控上半年7家進百億俱樂部 獲利成長9家

2019-07-11 11:14

外資易主 持股可直接移轉

2019-07-11 01:23

星展銀增資22億 深耕台灣

2019-07-11 01:23

策略經營／朱水源以保戶為尊 擦亮保險經紀人價值

2019-07-11 01:22

櫃買上海招商 回響熱

2019-07-10 23:46

證交所辦法說 三連發

2019-07-10 23:44

銀行戰純網銀 央行下指導棋

2019-07-10 23:33

新台幣升2.1分 收31.160元

2019-07-10 16:51

未來銀行五種樣貌 一次搞懂

2019-07-10 16:19

影音／要存退休金前，先回答這輩子打算花多少

2019-07-01 14:45

星展加碼投資台灣 增資22.5億元

2019-07-10 15:44
看更多

熱門文章

長榮航空人評會決議 空服員郭芷嫣免職

2019-07-11 13:37

長榮航空召開人評會 免職郭芷嫣

2019-07-11 13:31

空服員工會還原長榮人評會 郭芷嫣已打包回家

2019-07-11 15:41

不堪虧損！太陽能電池龍頭 湖口廠裁員239人

2019-07-11 12:58

亞泥礦權展延案 太魯閣居民獲勝訴

2019-07-11 12:09

郭姓空服員違規重大免職 長榮：持續追訴法律責任

2019-07-11 14:04

電動車研議徵收汽燃費

2019-07-11 02:01

長榮航董座再發給員工的一封信 宣示反霸凌決心

2019-07-10 21:13

長榮後誰下一個罷工？他指出台鐵是罷工開山鼻祖

2019-07-11 10:28

稱要加料郭芷嫣被記兩大過免職 工會質疑被放大懲處

2019-07-11 13:56

郭芷嫣遭開除 林佳龍：尊重公司治理但要給申訴機會

2019-07-11 15:18

郭芷嫣遭長榮免職 工會：無罷凌意圖支持郭爭取權益

2019-07-11 13:46

自己的綠電自己種 台積屏東設太陽能電廠

2019-07-11 00:59

半導體大老前旺宏董事長胡定華辭世 享壽76歲

2019-07-11 16:55

專家：美中貿易戰 台灣等八國受惠

2019-07-11 11:04

銀行戰純網銀 央行下指導棋

2019-07-10 23:33

台積7奈米 產能利用率衝95％

2019-07-10 23:35

工業區立體化 大立光動了

2019-07-10 23:27

SEMI：台灣超越南韓 躍居今年全球最大半導體設備市場

2019-07-11 09:46

長榮罷工影響 學者估營業損失近百億元

2019-07-11 13:01

影／加料風暴開鍘第二人！郭芷嫣遭免職 工會再槓長榮

2019-07-11 18:00

亞泥礦權展延遭撤銷 反亞泥自救會：希望不要再上訴

2019-07-11 12:19

捷運站開發修法 「毗鄰土地」將刪除

2019-07-11 00:01

日管制電子原料輸韓 三星LG轉向台廠應急

2019-07-10 21:29

南亞科：DRAM現貨價有望反彈

2019-07-10 23:39

罷工事件落幕 空姐遞小卡謝「警察哥哥們」守護17天

2019-07-11 18:24

台積電3奈米廠 最快年底動工

2019-07-11 01:01

揚言幫飛機餐「加料」 空服員工會道歉

2019-07-10 23:51

金控上半年7家進百億俱樂部 獲利成長9家

2019-07-11 11:14

礦權展限案遭撤銷 亞泥：判決明顯違法將上訴捍衛權益

2019-07-11 17:27

搶救雙子星案最優資格 南海聲請假處分失利

2019-07-11 16:34

台積電助攻！國發基金去年賺157億 五年來最多

2019-07-11 16:01

策略經營／朱水源以保戶為尊 擦亮保險經紀人價值

2019-07-11 01:22

罷工預告期怎麼訂？勞長：不希望架高罷工門檻

2019-07-11 18:48

星展銀增資22億 深耕台灣

2019-07-11 01:23

鮑爾暗示可能降息 新台幣午盤強升1.35角

2019-07-11 12:54

徐旭東：越南投資過熱 水電雙缺

2019-07-10 23:27

閒置資產折舊 有條件

2019-07-11 02:01

退休理財黃金三步驟 你掌握了沒

2019-07-11 14:56

高通新晶片 攻平價市場

2019-07-10 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top