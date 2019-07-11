國銀前5月對中小企業放款達成率僅三成 這三家減最多

2019-07-11 19:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會今（11）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，截至5月底止為6兆5,197億元，今年以來新增817餘億元，距離年度目標達成率僅30.26%，其中華南銀、台銀和台中銀3家5月共減少365億元最多，土銀增加368億元最多。

據金管會統計，截至今年5月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆5,197億元，較4月底增加564.14億元，跟去年底比較則增加817億元。金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而2019年設定在新增2,700億元，因此今年目標達成率達30.26%。但銀行局官員強調，國銀對中小企業放款高峰一向落在第3季，上半年通常都比較淡，因此還是可以「拭目以待」。

據銀行局統計，今年5月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.55%，占民營企業放款餘額比率為64.28%，分別較上月底的比率減少0.17個百分點及0.21個百分點。另外，今年5月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.41%，較上月底減少0.02個百分點。

個別銀行方面，銀行局公布5月對中小企業放款增加與減少前三名，其中減少最多的依序為華南銀128億元、台銀119億元、台中銀118億元；放款增加最多的前3名，依序分別是土銀的368億元、合庫銀145億元和中信銀的145億元。

銀行局官員解釋，土銀5月大增的原因，主要是因為1至4月基期較低，沒有什麼成長所致。至於減少的原因，主要因為中小企業習慣在年初大量還款，因此周轉金需求上半年成長較為緩慢，第2季接單後才會逐漸浮現資金需求，因此他認為下半還是可以拭目預待，未來將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。