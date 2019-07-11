去ATM就可、不用跑銀行？分行家數連五年下降

2019-07-11 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（11）日表示，本國銀行分行家數雖減少，但ATM台數持續增加，且功能不斷擴充，國銀就業人員也增加，顯示實體分行雖被新科技取代，但法遵及資安人才需求也增加。

根據金管會最新統計，到今年5月底，分行家數降至3,397家，連續五年下降，但自動櫃員機（ATM）裝設台數則持續增加。

金管會資料顯示，2014年分行家數，還從2013年的3,442 家，增加到3,460家，但2015年開始下降至3,442家，年年減少，一直降至今年5月底的3,397家。

金管會銀行局表示，在金融科技衝擊下，銀行分行家數雖減少，但ATM持續增加，且功能不斷擴大，本國銀行的就業人員也增加。

顯示實體分行部分雖被新科技取代，使得分行家數減少，但因實體分行仍扮演一定角色，因此分行的減少並未出現「驟減」，且銀行對法遵、資安人力需求是增加的。

金管會資料顯示，這幾年本國銀行就業人數持續成長，2014年14.1萬人，持續增加到去年底的15.1萬人。

隨著金融科技發展，實體分行家數需求減少，今年5月底申設分行的銀行首度掛零。

金管會資料也顯示，2017年銀行申設分行家數多達32家，主要是有一家銀行一口氣申設15家分行，但後來因未符合申設分行標準，這15家申設案全部未獲准。