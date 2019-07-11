壽險業掛蛋 綠色金融今年僅增366億元不如預期

2019-07-11 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會鼓勵金融業發展綠色金融，祭出多項優惠措施，但據金管會最新統計，今年因保險業投資縮手，截至6月底止金額掛蛋，加計銀行與債券市場，上半年僅新增366億元資金投入，截至5月底成果累計規模僅約1.8兆元，綠色金融投入速度略見趨緩，表現不如預期。

政府設下2025年全台再生能源發電達用電要達20％目標，金管會從2017年開始推動「綠色金融行動方案」，希望國內金融機構從授信、投資、資本市場籌資等面向協助太陽光電與離岸風電發電業者，取得營業發展所需之相關資金，並祭出25項措施，國銀積極配合於2018年催生出逾千億元放款，但今年各銀行融資放款似乎沒有那麼積極。

金管會今天發布上半年綠色金融最新成果統計，其中融資方面，國銀對綠能產業的放款餘額截至5月底為1.1兆元，比去年底增加300多億元。永豐銀行相對積極，今年仍持續與綠(儲)電、綠能交通等綠色產業研擬各項金融服務模式，至今年6月底，旗下太陽能設備融資餘額較去（2018）年底成長40.6%、光電裝置容量則成長34.1%，總計光電裝置容量逾825 MW（百萬瓦），發電規模相當於核能電廠1座發電機組裝置容量，

除了放款，金管會也積極鼓勵建置並發展我國綠色債券市場，以利產業籌資用於促進改善環境，截至6月底僅28檔債券掛牌，發行總規模換算新台幣金額約605億元，較去年底去年23檔539億元，僅增加5檔共66億元。其中永豐銀行今年再次發行綠色債券、總額新台幣30億元。

至於保險業投資再生能源電廠，金管會鼓勵保險業等資金投資綠能產業，含透過私募股權基金、創投、創投管顧等，間接投資綠能產業，但今年來保險業完全沒有增加投資，截至6月底為止仍是七家保險業、共投資八個太陽光電電廠，金額依舊是98億元，等於今年投資掛蛋。