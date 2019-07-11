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人民幣放量收升至逾一周新高 逢低購匯沖淡FED鴿派利多

2019-07-11 18:36聯合報 記者李仲維╱即時報導

人民幣兌美元即期匯率11日放量收升逾150點，與中間價同創逾一周新高。交易員稱，美國聯準會明顯釋出鴿派訊息，美指調整提振市場風險偏好，人民幣盤中一度大漲逾200點並升破6.86元關口，午後逢低購匯較多，匯價升幅收窄，預計在中美談判沒有進一步消息前，仍在6.85-6.90元進行區間波動。

路透引述交易員的看法指出，聯準會降息預期得到進一步明確，有利於釋放部分人民幣貶壓，但中美談判懸而未決，企業客盤情緒沒有明顯轉向，加上大陸經濟下行壓力不減，市場對人民幣走勢仍持謹慎態度。

外資行交易員稱，今天人民幣升值是正常的，主要還是消息面的驅動，而且相對其他非美貨幣來說，幅度也沒那麼大。除了中美談判前景有較大不確定性外，大陸經濟形勢偏弱也對匯價形成拖累，短期有利多的時候，（人民幣）會升一升，但中長期還是持較為謹慎的態度。

中資行交易員也表示，聯準會降息釋放一部分人民幣貶值壓力，但因中美談判暫無進展，企業客戶情緒上並沒有出現太大變化，整體仍偏悲觀。

另一外資行交易員指出，當前市場情緒依然謹慎，短期人民幣還是會比較穩定，影響因素重新聚焦貿易戰，從現有資訊來看沒有太大進展，陷入比較膠著的狀態，一旦有突發性，波動會劇烈，有可能會下探到6.85附近。

花旗銀行表示，雖然中美貿易情況在G20會議後現曙光，但實際上仍存在不少不明朗因素，因此預期人民幣難以有較明顯的反彈空間。該行對美元兌人民幣三個月以來的預測為7.0元，未來6-12個月預測為6.90元。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖認為，雖然人民幣「破7」的機會相對較低，但該行對人民幣看法審慎，建議投資人可留意日圓及黃金等避險貨幣及資產。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧研判，大陸官方未必會以全面降準來支持經濟，反而會透過定向中期借貸便利（TMLF）、公開市場操作等方法進行寬鬆，加上可以透過財政政策，例如大力推動基建等推動經濟增長，政策空間廣闊。

陳正犖也預料，從剛公布的最新CPI數據來看，大陸央行暫時沒有迫切性降息的必要。

交易員認為，聯準會降息釋放一部分人民幣貶值壓力，但中美談判暫無進展，整體仍偏悲觀...
交易員認為，聯準會降息釋放一部分人民幣貶值壓力，但中美談判暫無進展，整體仍偏悲觀。圖／新華社資料照片
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