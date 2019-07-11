金管會盯上 首度專案金檢投信投顧機器人理財業務

2019-07-11 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會盯上機器人理財業務，首度將投信投顧公司機器人理財業務納入專案金檢，目前共有六家業者辦理機器人理財相關顧問服務。

機器人理財（Robo-Advisor）主要是透過演算法，運用電腦程式分析出最佳投資組合，快速、低價提供投資人更精準投資建議，被視為資產管理市場一大變革，

目前國內開放的機器人理財（Robo-Advisor）業務，主要是由投顧透過自動化工具，提供投資人投資顧問的服務，真正執行下單者仍是投資人自己，國外則有發展到一併提供全權委託投資的自動化服務，國內目前尚未開放。

根據金管會資料，金管會從2017年5月開始開辦以來，到今年6月底止，已有六家業者從事機器人理財相關顧問服務，分別是野村投信、復華投信、瀚亞投信、群益投信、富蘭克林投顧及王道銀行（兼營投顧業務）。

這六家投信投顧資產規模約6.07億元，參與人數為23,198人。

此外，資訊業等金融科技背景業者申設投顧公司，投入機器人理財業務，金管會已核准機智、商智及大拇哥等三家設立。金管會證期局副局長張振山表示，這三家已拿到執照，但到目前為止尚未開業。

他說，主要是投信已有基金商品，若單純是顧問公司，可能要找外面的投信業者合作，才會需要籌備比較久的時間。

這六家投信投顧資產規模約6.07億元，指的主要是透過機器人理財方式，幫投資人做理財顧問的資產規模。

做機器人理財的對象並沒有限制，包括自然人、機構法人都可以，至於投資門檻則看各家公司決定。

業者表示，目前投顧辦理的機器人理財業務，提供投資人一個投資組合後，會連結到銷售平台的下單系統，由投資人自己決定是否「按鍵」下單投資。

換言之，現在國內的機器人理財，投顧公司只是提供投資顧問服務，還是要投資人同意並執行下單，等於半自動化，未來若能擴及全委投資，真正完全自動化，發展空間將更寬廣。