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聯準會「鴿」聲嘹亮 新台幣勁升1.34角收31.026元

2019-07-11 16:23經濟日報 記者陳美君╱即時報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾國會作證時大放「鴿」子，激勵全球股市上漲，台北股匯市今（11）日也同步上演歡慶行情。在外資買超47.93億元下，大盤指數終場則以10,843.42點作收，上漲44.94點，新台幣匯率終場升值1.34角 ，收31.026元 ，為逾一周新高，台北外匯經紀公司成交量7.49億美元。

鮑爾赴國會作證時強調，經濟仍有下行風險，包括貿易戰打擊企業投資且通膨力道也微弱，因此聯準會將採取適當行動，維持經濟擴張，這番話強化市場對聯準會最快本月底調降利率的預期。

影響所及，美元應聲走弱，加上外資偏向匯入，新台幣匯率盤中大漲，最高升抵31.01元，就快重返「30」字頭價位，今日午盤暫收31.025元，強升1.35角；午後新台幣匯率維持強勢，但成交量並未明顯放大，終場升值1.34角，收在31.026元，台北外匯經紀公司成交量僅7.49億美元，約正常量的七五折。

「因為大家沒有要追價的意思，還在等候美中貿易談判的結果，所以看起來，新台幣匯率應該還是維持盤整」，匯銀主管說。

展望後市，外匯交易員預估，新台幣匯率仍將於30.9~31.3元區間震盪。

外匯交易員表示，美中貿易戰的氣氛近期趨於緩和，本來就是股匯市的利多因素，如今鮑爾暗示月底降息，進一步刺激資金回流亞洲新興市場，帶動人民幣、韓元等亞幣身價走揚，台北股匯市齊揚。

新台幣兌美元匯率今天開盤價為31.07元，盤中最高31.01元、最低31.097元。

新台幣台幣匯率
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