國泰產險推免勘災芭樂險 最高每公頃賠61萬

2019-07-11 14:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰產險今（11）日推出「番石榴農作物保險（俗稱芭樂險）。其保障特色為「免勘災」，並依據當地氣象觀測站於颱風期間測得10級風以上最大陣風，或連續5日內累積降雨量達300毫米，即啟動理賠程序，有助農民減少天災所帶來的損失。農民依保險方案每公頃最高總理賠金額可達新台幣61萬7,590元。

近年來全球氣候變遷，氣溫劇烈變化，寒流、高溫、旱災、暴雨所造成的災情時有所聞，靠天吃飯的農民一年的心血可能會因為一次的天災而造成收穫量大幅減少的情形。有鑑於此，國泰產險今年於彰化、台南、高雄地區推出「番石榴農作物保險（颱風風速及降雨量參數型）」，以地方氣象觀測站數據為理賠申請依據。

2016年9月下旬中颱梅姬挾帶強風豪雨侵襲台灣，造成全台農業災情慘重，其中番石榴更是嚴重受災作物之一，根據農糧署提供資料，該次颱風番石榴被害面積3,000餘公頃，損失更是將近9億新台幣，國泰產險便著手開發番石榴保險，希望有助農民減少颱風所帶來的損失。

國泰產說，番石榴損失最主要的原因包括強風造成的落花、落果，或豪雨導致樹體根部潰爛，因此量身打造設計「颱風風速及降雨量參數型」的商品，其特色為「免勘災」，若當地氣象觀測站於颱風期間測得10級風以上最大陣風，或連續5日內累積降雨量達300毫米，即啟動理賠程序。