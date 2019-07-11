颱風下雨不用怕 國泰產險推番石榴農作物保險

2019-07-11 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



颳風下雨不用怕，國泰產險今年於彰化、台南、高雄地區推出「番石榴農作物保險（颱風風速及降雨量參數型）」，以地方氣象觀測站數據為理賠申請依據，讓農民「免番樂」（免煩惱）。

近年來全球氣候變遷，氣溫劇烈變化，寒流、高溫、旱災、暴雨所造成的災情時有所聞，靠天吃飯的農民一年的心血可能會因為一次的天災而造成收穫量大幅減少的情形。

2016年9月下旬中颱梅姬挾帶強風豪雨侵襲台灣，造成全台農業災情慘重，其中番石榴更是嚴重受災作物之一，根據農糧署提供資料，該次颱風番石榴被害面積3000餘公頃，損失更是上看9億新台幣，國泰產險著手開發番石榴保險，希望有助農民減少颱風所帶來的損失。

國泰產險表示，番石榴損失最主要的原因包括強風造成的落花、落果，或豪雨導致樹體根部潰爛，因此量身打造設計「颱風風速及降雨量參數型」的商品，其特色為「免勘災」，若當地氣象觀測站於颱風期間測得10級風以上最大陣風，或連續5日內累積降雨量達300毫米，即啟動理賠程序。

國泰產險指出，以氣象觀測站的數據作為理賠申請的依據，數據具有公正客觀性，不僅提升理賠速度，更避免理賠爭議，讓農民能快速獲得理賠金填補損失、修復果園。