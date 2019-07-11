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韓粉真的在家裡等電話！最新民調：韓國瑜完勝郭台銘

懷孕女住院醫師免值夜班 為何惹議？

用這個「Pay」繳水電瓦斯電信費 可抽65吋電視和冰箱

2019-07-11 11:34經濟日報 記者陳美君╱即時報導

為回饋廣大用戶並加速行動支付的普及，台灣Pay推出「繳費Pay一夏，好視帶回家」限時抽獎活動，即日起至9月30日止，使用「台灣 Pay」透過「行動銀行」App 或「台灣行動支付」App （限金融卡／帳戶）成功繳納水電、瓦斯、電信費帳單，即可獲得參加抽獎資格，台灣Pay為表誠意祭出高達400多項超優質好禮包含SONY 65吋旗艦電視機還有高級冰箱、洗衣機等多款生活家電，總價值飆破百萬。

活動期間只要使用「台灣Pay」，透過「行動銀行」App 或「台灣行動支付」App（限金融卡／帳戶）註一繳交指定帳單，掃描帳單上「台灣Pay」QR Code，即有機會獲得抽獎資格，好禮總價值突破新台幣百萬元。好禮包含65吋超大螢幕SONY電視旗艦機（市價新台幣199,900）、Hitachi環保節能冰箱（市價新台幣94,900元）、Panasonic環保洗衣機（市價新台幣44,190元）、Dyson無線吸塵器（市價新台幣18,900元）及3C賣場提貨券等註二多項國際級家電品牌好禮，「台灣Pay」大方釋出400多項名額，大幅提升中獎機率，藉此推廣最速Pay的行動支付繳費，既方便又省時。

凡成功繳納一張帳單該用戶即有一次抽獎機會，繳納兩張繳費單即享有兩次抽獎機會，以此類推；若以多筆方式繳納同一張帳單者，僅享有一次抽獎機會；同一個「台灣Pay」帳號限得一個獎項。此活動的帳單項目包括：「台灣電力公司電費」、「台灣自來水費」、「電信費」（中華電信、亞太電信）、「瓦斯費」（新海瓦斯費、大台北瓦斯費、欣中天然氣、陽明山瓦斯、欣湖天然氣、欣桃天然氣、欣高石油氣）。你還在等什麼，今夏不中暑，在家Pay一夏就等好視上門。

如今「台灣Pay」已跟上國際業者的腳步，列入國人最愛使用的行動支付平台前五名。

主打出門消費不用帶現金，把鈔票電子化，從此一身輕！下載「行動銀行」App，參與的14家金融機構包含臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、富邦、國泰、兆豐、臺企、陽信、三信、農金資中心及日盛。以及「台灣行動支付」App，參與的15家金融機構包含臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、上海、兆豐、臺企、新光、彰化六信、花蓮二信、中華郵政、日盛及南農中心。

新台幣行動支付
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