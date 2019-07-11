向30字頭挺進？新台幣盤中勁揚1.14角

2019-07-11 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）放鴿，暗示降息，美股大漲，美元指數走弱，新台幣早盤強彈，升值逾1角。

聯準會主席鮑爾暗示，將可能在7月降息，以對抗經濟亂流，美股大漲，三大指數同步收紅，美元指數走弱，新台幣兌美元今（11）日一開盤就跳空升破31.1字頭，以31.070元兌1美元，升值9分開出。

新台幣開高之後，持續在高檔震盪，並在10時過後轉為更強勁的走勢，盤中觸及31.046元價位，升值1.14角。