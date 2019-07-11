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Fed放鴿 新台幣開盤升值9分

2019-07-11 09:23經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（11）日早盤以31.070元兌1美元，升值9分開出。

新台幣昨日終場以31.160元兌1美元，升值2.1分作收。美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會作證時暗示7月可能降息，激勵美股走高，三大指數同步收紅。

市場預期，降息不會只有一次，7月一次，年底還可能有更大幅度降息，受到聯準會放鴿影響，美元指數急跌逼近97，多國貨幣競相對美元升值。

新台幣今日早開盤亦跳空升破31.1字頭，以31.070元開出。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會作證時暗示7月可能降息。 路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會作證時暗示7月可能降息。 路透
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