星展銀增資22億 深耕台灣

2019-07-11 01:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



為展現深耕台灣承諾與信心，星展集團宣布加碼投資星展銀行（台灣）22.5億元，增資後星展銀行（台灣）總資本額達新台幣322.5億，資金結構更趨穩健，有助加速拓展在台業務版圖。 星展集團控股主席佘林發（Peter Seah）（右）昨（10）來台與星展銀行（台灣）總經理林鑫川（左）共同宣布增資22.5億元，展現深耕台灣的信心與承諾。 星展銀／提供 分享 facebook

星展集團控股主席佘林發（Peter Seah）昨（10）日特別來台，與星展銀行（台灣）總經理林鑫川共同宣布此項訊息。佘林發表示，台灣一直是星展集團的重要市場之一，儘管台灣市場競爭激烈，但是星展銀行近年來在台灣蓬勃發展，各項業務領域皆有亮眼表現，展現強勁的成長動能。也讓星展集團對台灣市場更具信心，相信未來前景非常值得期待。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，台灣不僅位居大中華區戰略位置，近年來隨著新南向熱潮，與企業分散供應鏈的需求崛起，星展銀行（台灣）更積極發揮關鍵作用，充分串聯區域網絡優勢，更顯示台灣不可取代的地位。此次為星展銀行（台灣）成立來第二次進行增資，新增資金將用於持續拓展銀行業務，尤其是近來發展蓬勃的數位創新領域，讓客戶享受更便捷順暢的銀行體驗。

林鑫川昨天更揭櫫增資後五個藍圖，包括超越客戶需求、業務網擴展、公司治理與風險管理加強、領航數位創新與生態系串聯，同時定位星展（台灣）成為台灣的「三接銀行」，即最接地氣的外商銀行、與國際接軌及協助台灣年輕人才接上國際的銀行。

星展銀行（台灣）於前年底完成併購原澳盛銀行在台的個人金融與財務管理業務後，已成為全方位商業銀行。2018年積極開拓台灣信用卡與高階財富管理市場，期待成為台灣消費者心目中理財首選品牌。在企業金融方面，積極參與多起綠色金融聯貸案，同時深耕中小企業金融服務，截至3月底止放款餘額達322.47億，為其它在台外商銀行總承作金額的1.48倍。近來星展銀行（台灣）更陸續中小企業主打造數位金融創新平台，善用數位科技協助客戶提升營運效率，加速拓展業務規模。