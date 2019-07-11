外資易主 持股可直接移轉

2019-07-11 01:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／台北報導



金管會昨（10）日發函，開放投資台股的外資機構，合併易主後，之前持有國內上市櫃公司股權，可直接轉讓給合併後存續公司，讓外資多一個選擇，提高持有台股意願。

官員表示，依證交法第22條之2規定，公開發行公司董監事、經理人及持股逾10%的股東，轉讓持股時，須在集中市場處分，不能洽特定人，但符合主管機關所定條件特定人除外。

金管會昨天發布函令，允許投資國內股票的外資，因依外國法令合併，須將手中持有國內股票移轉給另一家外資時，檢附文件辦移轉時，可符合證交法第22 條之2所說的「特定人」。

例如外資A公司投資台積電股權超過10%或擔任台積電董監事，當A公司被另家外資B公司合併，A手中持有台積電股票，過去只能在集中市場賣掉，規定放寬後，就可直接轉給B公司。

官員說，過去這種合併案，即便A外資想走盤後鉅額交易之路，但因董監事、大股東等內部人盤後鉅額交易時，不能指定對象，要把手中持股順利轉給B外資，有一定難度。A外資無法直接移轉股權給B外資，A外資可能直接賣掉股票，由B外資拿回現金。

放寬後，可直接移轉持股，讓投資台股的外資機構遇合併時，選擇更多，可不用賣股票，有助提高外資持有台股意願。

官員表示，對於國內公司的合併案，可視為證交法第22條之2的特定人，被併消滅的公司，可直接將持股移轉給合併後存續的公司，不用在集中市場處分持股。